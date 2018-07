Un texte de Jérôme Roy

Québec a annoncé, le 20 avril dernier, son intention de décontaminer le site situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières et de se faire rembourser par les propriétaires. Le gouvernement souhaitait lancer un appel d’offres rapidement, afin de permettre des études de caractérisation des sols en juillet.

Or, les études n’ont eu pas lieu, puisque l’appel d’offres devrait être lancé dans les prochaines semaines.

Selon le député, Pierre Michel Auger, ce sont les vacances estivales qui ont retardé le processus.

Le député de Champlain se veut toutefois rassurant, mentionnant que ce retard n’affectera pas le processus d’appel d’offres de décontamination du site, qui doit aussi être lancé incessamment.

« Il y a déjà eu une étude de caractérisation de faite par le passé, mentionne-t-il. Mais là, il faut être plus précis [...] c’est pour ça qu’on fait une autre étude de caractérisation. En même temps, il n’y a rien qui [nous] empêche d’aller au niveau de la contamination, de préparer, déjà, l’appel d’offres, justement pour faire en sorte de décontaminer notre sol », assure le député.

La troisième étude de caractérisation des sols devrait avoir lieu cet automne.

La Ville de Trois-Rivières attend

Le 20 avril dernier, la Ville de Trois-Rivières avait profité de l’annonce de Québec pour annoncer sa propre intention de réaliser un développement résidentiel, une fois le site de l’ancienne usine décontaminé.

Le responsable des relations publiques et des médias à la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant, rappelle toutefois que c’est Québec qui pilote le dossier pour l’instant.

« Nous, plus vite que ça va être fait, plus vite qu’on va pouvoir aller de l’avant avec ce projet-là, mentionne M. Yvan Toutant. Alors, c’est certain que, pour l’instant, le dossier est dans les mains du gouvernement du Québec et on espère qu’on verra la fin sous peu. »

Pour sa part, le conseil municipal a rapidement adopté des résolutions pour permettre le changement de zonage du site et pour s’assurer que les travaux de décontamination seraient adéquats.