Pendant un an, des scientifiques ont analysé la qualité de l'air dans les régions où se trouvent les sables bitumineux en Alberta.

La quantité de dioxyde de soufre et d'azote, des polluants responsables des pluies acides, dépassent la charge critique dans certaines régions, selon leurs conclusions qui sont parues dans le journal Atmospheric Chemistry and Physics.

L'auteur principal de l'étude, Paul Markar, explique que la charge critique représente la quantité maximale de dépôts acides que peut absorber l'environnement avant d'en ressentir les effets.

Cela fait en sorte, selon lui, qu'une superficie terrestre et aquatique comparable à celle de l'Allemagne ou à la moitié de l'Alberta est actuellement à risque si rien n’est fait pour réduire ces émissions de gaz.

C’est un avertissement. Paul Markar, auteur de l’étude, Environnement Canada

Les conséquences

Les pluies acides sont néfastes parce qu'elles font disparaître des nutriments dans le sol essentiels à la croissance des arbres. Elles nuisent aussi à la vie marine avec l'apparition d'aluminium dans les eaux, ce qui met en péril la vie des poissons.

Les écosystèmes aquatiques sont les plus sensibles aux pluies acides. D'ailleurs, certains lacs ont déjà un problème d'acidification, fait remarquer Paul Markar.

L'étude ne s'attarde pas sur la cause de cette pollution, bien que les sables bitumineux soient « un endroit sensible », selon les chercheurs.

C'est Environnement et Changement climatique Canada et le gouvernement de l'Alberta, avec des collaborateurs de la Saskatchewan et de l'Ontario, qui ont mené cette étude.