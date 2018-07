« C'était un homme passionné et généreux, qui a pris à cœur tous les projets qui se sont présentés à lui », a déclaré Johanne Larue, de la SODEC, dans une entrevue émouvante .

En 1975, Harry Gulkin a coproduit Lies my father told me (Les mensonges que mon père me contait), un film réalisé par Ján Kadár. Ce long métrage, très célébré à sa sortie, raconte l’émouvante relation entre un enfant et son grand-père juif orthodoxe dans le Montréal des années 20. Le film a éte lauréat du Golden Globe du meilleur film étranger.

Il a aussi produit Two Solitudes, une adaptation cinématographique du roman de Hugh MacLennan, qui explore la cohabitation difficile et l’absence de communication entre les communautés anglophones et francophones du Canada. Le roman, qui a donné naissance à l’expression populaire désignant le fossé séparant les deux cultures, est un classique de la littérature canadienne.

Comme producteur et comme homme de cinéma, Harry Gulkin se donnait la mission de représenter les anglophones québécois, une posture peu commune. « Les réalisateurs du Canada anglais font généralement des films difficiles à distinguer de la production américaine, explique Johanne Larue, mais les productions de Harry parlaient vraiment des expériences des Québécois anglophones ... [et] je pense que c'est la chose la plus importante qu'il nous a donnée. »

Il était également très épris de cinéma néo-réaliste italien et croyait en la spécificité du cinéma canadien, dont il se faisait un ardent défenseur.

En 2008, il a été honoré d’un prix Genie récompensant l’ensemble de sa carrière.

Sa fille, la cinéaste Cathy Gulkin, âgée de 63 ans, a déclaré dans un courriel: « On dit que chaque femme qui réussit a derrière elle un père courageux et encourageant. Et mon père était ces deux choses. »

Harry Gulkin est également le père biologique de la comédienne Sarah Polley, qui révèle cette information dans son documentaire Stories We Tell (2012).