La Première Nation de Wikwemikong, sous la gouverne de Wikwemikong Development Commission (WDC), obtient plus de 1,3 million de dollars, la plus importante subvention. La grande majorité de cette subvention permettra de développer un premier parc industriel et d'embaucher un stagiaire.

La ville de Northeastern Manitoulin and the Islands recevra, quant à elle, un million de dollars pour le traitement des eaux usées, afin de faciliter le développement du secteur de Little Current.

La municipalité recevra également d’un investissement 60 000 $ pour la construction d’un nouveau point d’accès au sentier « Cup and Saucer », un attrait touristique important de l’île Manitoulin.

Vue du sentier Cup and Saucer à l’Île Manitoulin, dans le Nord de l’Ontario. Photo : Radio-Canada/Stéphany Laperrière

Parmi les autres projets retenus, FedNor financera la construction d’une nouvelle tour de radiodiffusion, la création d’un programme d’incubateur culturel ojibwé et l’amélioration de la productivité de la microbrasserie Split Rail.