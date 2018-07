Un texte de Jean-Philippe Martin

Emrick Blanchette a longtemps rêvé à cette descente, dont les images ont été publiées cette semaine.

« Ça fait plusieurs années qu’on va là pour découvrir de nouvelles rivières. On savait que la rivière Betsiamites avait un potentiel incroyable », explique le kayakiste, dont les parents sont propriétaires d’un chalet dans le secteur.

Lors d’une visite au printemps 2017, ses camarades et lui ont constaté que la rivière avait momentanément repris ses droits.

En raison des fortes précipitations et de la baisse de demande en électricité, Hydro-Québec a dû déverser l'eau retenue par ses barrages nord-côtiers.

Mais le débit de 400 cm3/seconde était alors trop fort pour effectuer une descente sécuritaire.

Emrick Blanchette sur la rivière Betsiamites Photo : Radio-Canada/Emrick Blanchette

« La moitié des rapides, on a dû faire du portage parce que la rivière était trop haute. »

Emrick Blanchette s’est alors informé auprès d’Hydro-Québec pour finalement apprendre que les vannes seraient ouvertes à nouveau en mai 2018.

Cette fois, le débit de 100 cm3/s était parfait pour les kayakistes qui y sont retournés deux week-ends consécutifs.

De pouvoir descendre cette rivière-là, c’était vraiment un cadeau inespéré. J’ai grandi dans ce coin-là. C’est un secteur que je porte vraiment dans mon cœur. Emrick Blanchette, kayakiste d'eau vive

Un terrain de jeu de classe mondiale

Après avoir mis plus de 6 heures pour franchir la section de 12 kilomètres de la rivière, les kayakistes en sont ressortis comblés.

« J’ai voyagé beaucoup ces dernières années et j’en ai fait des rivières, mais la Betsiamites, elle est dans mon top 3 des plus belles rivières que j’ai faites », estime Billy Thibault, un membre de l’excursion.

En tout, l’équipe a répertorié une vingtaine de rapides de classe V (classe VI étant une rapide infranchissable), mais surtout un défi différent à chaque rapide.

« Il y a des chutes et des rapides de gros volume, raconte Billy Thibault. Et toutes les rapides sont suivies d’un plat qui nous donne une chance de sortir au cas où on se ferait trop brasser. »

Tout ce que les kayakistes recherchent d’une rivière, la Betsiamites l’a. Billy Thibault, kayakiste d'eau vive

Le rêve d'une entente

Billy Thibault Photo : Radio-Canada/Emrick Blanchette

Les kayakistes ignorent s’il pourront pagayer à nouveau sur la rivière Betsiamites.

Ils envient les kayakistes américains qui profitent d’une évacuation d’eau ponctuelle, négociée par leur fédération, l’American White Water, avec certains barrages privés.

« On a aucune idée comment Hydro-Québec va gérer son évacuateur d’eau », explique Emrick Blanchette. Si on pouvait planifier une évacuation d’eau, une fin de semaine par année, ce serait un beau cadeau qu’on pourrait faire à la communauté d’eau vive ».

Billy Thibault croit que la rivière Betsiamites deviendrait un attrait pour le monde du kayak d’eau vive, si on lui en donnait la chance.

« Cette rivière est de classe mondiale. Il y aurait des centaines de kayakistes qui viendraient juste pour faire cette rivière-là. »