En février, peu de temps avant la cérémonie des Oscars où La forme de l’eau était en tête des nominations, David Zindel a entamé des poursuites, alléguant que l’histoire du film était identique à celle de Let Me Hear Your Whisper, pièce écrite par son père, le dramaturge américain Paul Zindel.

Or, le juge Percy Anderson estime que les deux histoires partagent seulement « une prémisse de départ ».

La forme de l’eau, qui a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film, raconte l’histoire d’une femme de ménage muette qui s’éprend d’une créature amphibienne dans un laboratoire.

Du côté de la pièce de théâtre – qui avait valu à Paul Zindel un prix Pulitzer en 1971 –, on retrouve une femme de ménage qui nettoie des laboratoires où des dauphins servent de cobayes.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Si les histoires se ressemblent, le juge Anderson a décidé que le concept était « trop général pour être protégé ». Il a aussi souligné que les oeuvres « explorent des thèmes différents », bien qu’il y ait des ressemblances mineures.

Le jugement rejetant la poursuite indique que la défense (Guillermo del Toro) est en droit de recouvrer leurs frais légaux.

En février, le réalisateur avait nié connaître la pièce Let Me Hear Your Whisper.