Certaines armes à air comprimé ressemblent à s’y méprendre à de vraies armes à feu. C’est même le but de certains fabricants, explique Samuel Ducharme. Il y a même des armes à air comprimé sur lesquelles sont imprimées les compagnies d’arme à feu comme nos armes de service. À ce moment-là, ça devient impossible de différencier si c’est une arme à air comprimé ou une arme à feu à moins de l’avoir dans nos mains.

Le policier indique que ces armes peuvent être considérées comme de réelles armes à feu selon le Code criminel. Il a été démontré que ces armes peuvent causer des dommages très graves , ajoute-t-il.

Pour les policiers, il est parfois impossible de faire la distinction entre le vrai et le faux. Les armes sont à s’y méprendre. Il s’agit qu’on soit le moindrement dans la pénombre ou loin de l’individu pour que ce soit impossible [à différencier] , mentionne Samuel Ducharme.