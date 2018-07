Baptisée Pont d’Art’chester, la place comprend du mobilier pour les piétons et les cyclistes qui souhaitent observer la rivière Saint-Charles, la marina Saint-Roch et la ville.

La conseillère municipale du district de Limoilou et membre du comité exécutif responsable de l’environnement à la Ville de Québec, Suzanne Verreault, explique que la promenade est née d’une volonté d’habiter et d’animer les ponts et passerelles de la rivière Saint-Charles.

La nouvelle place éphémère est située sur le pont Dorchester. Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

Elle ajoute que la place éphémère Pont d’Art’chester s’inscrit dans la foulée du projet Rêvons nos rivières et s’inspire des concepts développés par la Faculté d’architecture de l’Université Laval.

« La place éphémère Pont d’Art’chester […] représente un exemple d’aménagements qui pourraient voir le jour en bordure des principales rivières qui sillonnent Québec », indique Mme Verreault.

Exposition

L’endroit accueille également l’exposition à ciel ouvert Visages de la diversité du photographe Éric Côté.

Ses clichés documentent l’accueil de réfugiés et leurs premiers pas à Québec.

Le pont relie les quartiers Limoilou et Saint-Roch. Photo : Radio-Canada/Guillaume Croteau-Langevin

Les images montrent les représentants de différentes communautés dans leurs rituels, leurs traditions et leurs loisirs.

L’exposition se veut un plaidoyer en faveur de la diversité culturelle et du vivre ensemble.