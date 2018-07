Un texte d’Émilie Parent-Bouchard

En plus de coûter cher, le transfert de détenus via Montréal occasionne des délais considérables dans les procédures judiciaires. Comme l’illustre le Protecteur du citoyen dans son rapport d’enquête spéciale sur l'administration de la justice au Nunavik, un prévenu de Puvirnituq prend par exemple l’avion jusqu’à Montréal, est transféré par fourgon cellulaire jusqu’à la prison de Saint-Jérôme, puis vers celle d’Amos, avant de comparaître devant un juge du district d’Abitibi, auquel il appartient.

La bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, Me Nathalie Pelletier Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

« Je crois fondamentalement que s'il y avait un pont aérien entre le Nunavik et l'Abitibi-Témiscamingue, on pourrait beaucoup mieux défendre, représenter et assurer les droits des justiciables, fait valoir la bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue, Me Nathalie Pelletier, rappelant que la Cour itinérante, elle, se déplace directement vers le Nord plusieurs fois par année. Je vois mal pourquoi on est obligés de passer par Montréal pour s'en venir en Abitibi. »

C'est comme si les personnes qui ont pris cette décision-là n'étaient pas au courant de toute l'offre de services qui était mise en place pour le futur projet. Me Nathalie Pelletier, bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue

Des investissements en ce sens

Aéroport Magny d'Amos Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Plus de 4 millions de dollars. C’est la somme que la Ville d’Amos a investie à l’aéroport Magny depuis 2015. Entre autres pour être en mesure d’assurer le transfert des prévenus et des détenus inuits en provenance du Nunavik vers la nouvelle prison.

« On met beaucoup d'argent pour améliorer notre infrastructure, fait valoir le maire, Sébastien D’Astous. Ce qu'on souhaite, c'est que les prévenus et les détenus transitent directement via notre aéroport. Il n'y a aucune raison d'atterrir à Montréal et [de les véhiculer] avec les agents nécessaires. C'est une question de sécurité publique, de coûts. Le pont aérien, on y croit, on le valorise et on travaille dans ce sens-là. »

Des services adaptés développés en vain?

Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (CRCATNQ), Photo : Radio-Canada/Émilie Parent-Bouchard

Des secteurs de la nouvelle prison devaient effectivement être réservés aux Autochtones, et spécifiquement aux Inuits. Des services adaptés ont donc été développés spécifiquement pour eux. C’est le cas notamment au Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (CRCATNQ), qui planche depuis deux ans sur l’élaboration du programme anglophone « Vers ma communauté » qui doit être prêt cet automne.

« Ce qu’on nous avait dit, il y aurait au-delà de 100 détenus inuits [à Amos], rappelle la directrice générale de cette maison de transition, Chantal Lessard, qui dessert la clientèle de l’ensemble de la population carcérale de l’Abitibi-Témiscamingue, mais aussi du Nord-du-Québec, Chantal Lessard. Je suis très déçue. On a déployé beaucoup d’énergie. Ça dépasse le simple fait d’offrir un programme à la détention, c’est l’embauche de personnel bilingue, c’est la formation du personnel pour assurer une sécurisation culturelle, etc. ».

Je trouve que c’est un recul et je me questionne sérieusement. Que le ministère ne voie plus la pertinence [du pont aérien] parce que les longues et les moyennes sentences vont être transférées de toute façon à St-Jérôme pour les Inuits, c’est déplorable. Chantal Lessard, directrice générale du CRCATNQ

Le Protecteur du citoyen veut l’heure juste

Le ministère de la Sécurité publique réplique que les discussions sont toujours en cours entre les partenaires. La directrice générale adjointe du réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec, au ministère de la Sécurité publique, Line Fortin, indique que des compagnies aériennes qui desservent le Nord sont notamment impliquées.