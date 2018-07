Hydro-Manitoba tente d'identifier le problème et estime pour l'instant que cela pourrait être lié à l'été plus chaud qu'à l'habitude. Selon le porte-parole de la société d'État, la façon dont la température est prise en compte par le programme qui évalue la consommation d'électricité pourrait être la cause du problème.

Selon Anthonie Koop, les personnes qui ont vu une différence marquée ont eu leur consommation estimée par un logiciel lors de la dernière période de facturation. Les clients dont le compteur a été vérifié par un employé d'Hydro-Manitoba n'ont pas eu de tel problème.

Les problèmes ont été remarqués le 13 juillet par des employés du département de la facturation de la société d'État et plusieurs appels de clients ont par la suite été reçus. Anthonie Koop était dans l'impossibilité de dire combien de personnes étaient touchées, mais ce nombre pourrait être déterminé à la fin du prochain cycle de facturation.

Il rappelle que, lors du prochain cycle de facturation, des employés vérifieront le compteur de ceux dont la consommation d'électricité a été évaluée par logiciel ce mois-ci. Si une personne a trop payé, ce sera déduit de sa ou ses prochaines factures.

Des clients ont reçu une facture deux fois plus élevée qu'à l'habitude, voire plus dans certains cas. Le porte-parole indique que si la différence est vraiment importante, les clients sont encouragés à contacter Hydro-Manitoba pour régler la situation.

Ce qu'on dit à ceux qui voient une augmentation importante sans raison de leur facture, c'est de nous appeler pour avoir une lecture du compteur et pour ainsi ajuster la facture. Anthonie Koop, porte-parole d'Hydro-Manitoba

Anthonie Koop rappelle que les clients vont voir des factures plus élevées qu'à l'habitude en raison de l'utilisation accrue de l'air conditionné. Il souligne par contre que si la facture est disproportionnée, il y a de bonnes chances que ce soit en raison de ce problème.