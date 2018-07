Un texte de Miguel Lachance

Les films canadiens Keely and Du, filmé à Temagami, et An Audience of Chairs, qui a été tourné en partie au nord de Sudbury, sont au nombre des 140 films qui seront projetés pendant le festival.

Le film canadien « An Audience of Chairs » raconte l'histoire d'une mère qui tente de reprendre contact avec ses filles. Photo : An Audience of Chairs/Facebook

Le thème de l’édition 2018 est Allez-y. Plongez.



Si vous n’avez jamais assisté au festival du film, cette 30e édition est l’occasion idéale pour plonger, pour faire le grand saut, pour découvrir, affirme Tammy Frick, la directrice générale de Cinéfest Sudbury.

Les spectateurs pourront notamment profiter d’une intéressante sélection de films en français, selon Mme Frick.

Parfois c’est plus difficile d’attirer des films en français intéressants, mais cette année ce n’était vraiment pas le cas. Tammy Frick. directrice générale de Cinéfest Sudbury

Mme Frick ajoute que le festival a reçu environ 4 500 soumissions de films, dont 15 à 20 % de films en français.

Le film, La chute de Sparte, du réalisateur Tristan Dubois est le seul film québécois mentionné pendant la conférence de presse, mais d'autres annonces sont à venir d'ici septembre. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de Biz.

Bizz, le réalisateur et les comédiens du film La Chute de Sparte Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

Parmi les activités spéciales pour le 30e anniversaire, Mme Frick mentionne le documentaire Ferris's Room accompagné d’une expérience de réalité virtuelle.

Le film suit l’artiste torontoise Sarah Keenlyside qui, en 2016, a recréé à Chicago la chambre du personnage principal du film La Folle journée de Ferris Bueller (Ferris Bueller’s Day Off), sorti en 1986.

Une grande place sera d’ailleurs accordée aux documentaires, avec notamment la participation de l’Association des documentaristes du Canada, qui célèbre son 35e anniversaire en 2018.

Trois films « galas » sont au programme, dont le film Colette, racontant l’histoire de la romancière française, interprétée par l’actrice Keira Knightley.

Un festival en santé

Mme Frick constate que le Cinéfest Sudbury a grandi depuis ses débuts.

Quand je suis arrivé avec le festival il y a 24 ans, nous présentions environ 40 films et nous avions 2 employés , souligne-t-elle.

C’est vraiment grâce au public que [Cinéfest Sudbury] continue de grandir. Tammy Frick, directrice générale de Cinéfest Sudbury

Mme Frick précise que plusieurs cinéphiles viennent de l’extérieur de Sudbury pour assister au festival.

Cela montre aux producteurs qu’il y a un intérêt dans la région pour le genre de films que nous présentons , conclut-elle.

Films annoncés pour l’instant La chute de Sparte, Tristan Dubois, Canada

Keely and Du, Dominique Cardona et Laurie Colbert, Canada

An Audience of Chairs, Deanne Foley, Canada

Ti-gars, Doris Buttignol, Canada

Ferris's Room, Ryan Mains, Canada

A Little Wisdom, Yuqi Kang, Canada/Chine/États-Unis

Colette, Wash Westmoreland, Royaume-Uni/États-Unis/Hongrie

En guerre, Stéphane Brizé, France

En liberté, Pierre Salvarori, France

Fleuve Noir, Erick Zonca, France

Funny Story, Michael J. Gallagher, États-Unis

The Girl in the Fog, Donato Carrisi, Italie

Mon garçon, Christian Carion, France

The Silent Revolution, Lars Kraume, Allemagne

My Generation, Davie Batty, Royaume-Uni

Studio 54, Matt Turnauer, États-Unis

Three Identical Strangers, Tim Wardle, Royaume-Uni

Avec les informations de Sophie Houle-Drapeau