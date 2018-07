Ils guident les bateaux sur le bord des côtes. Ils veillent à l'entretien de l'île et à la sécurité des marins sur les eaux environnantes. Ils sont éloignés de la société et entourés par les animaux et les oiseaux. Ce sont les gardiens de phare. Découvrez ce métier en voie de disparition de la bouche de ceux qui y ont consacré leur vie.