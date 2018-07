Un texte d’Eva Uguen-Csenge

La loi fédérale sur le cannabis, qui attend la sanction royale, et la loi provinciale autorisent la culture d’un maximum de quatre plants à l’extérieur ou à l’intérieur de résidences privées.

La mairesse de Whislter, Nancy Wilhelm-Morden, explique que le règlement municipal prendra effet uniquement lorsque ces deux lois seront en vigueur.

« Je félicite le personnel d’avoir guidé la mise à jour proactive du zonage, dit-elle par communiqué. Ce règlement fournit un préavis aux résidents, aux associations de copropriété, aux locataires et aux propriétaires sur les règlements de la municipalité de Whistler qui seront en place quand les lois fédérale et provinciale rendent la culture à la maison légale. »

La loi provinciale indique que les plants ne peuvent pas être visibles à partir d’espaces publics et que la culture est interdite dans les garderies.

Le nouveau règlement de Whistler n’a aucun effet sur la culture de cannabis médicinal à la maison qui est déjà autorisée.

Un communiqué de la municipalité rappelle aux résidents que faire pousser des plants de cannabis récréatif à la maison reste illégal avant le 17 octobre, date où la loi fédérale doit prendre effet.

« J’encourage tout le monde à s’informer de leurs droits et responsabilités et en particulier les associations de copropriété et les propriétaires à considérer à établir leurs propres règlements si nécessaire », affirme Mme Wilhelm-Morden.