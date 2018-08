Dans les années 40, avant d’être le chanteur à la guitare, Félix Leclerc s’est démarqué à la radio comme annonceur, comédien et surtout, comme auteur.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Jeunesse oblige, 17 novembre 1967

C’est ce qu’il raconte à l’animateur Guy Boucher à l’émission Jeunesse oblige du 17 novembre 1967.

En 1934, une fois ses études complétées, Félix Leclerc se rend à Québec où il est annonceur à la station de radio CHRC. En 1937, il passe à la station CHLN de Trois-Rivières. Il compose alors ses premières œuvres radiophoniques.

Pour « améliorer le petit métier que je commençais à avoir », explique-t-il dans cette entrevue, Félix Leclerc sait cependant qu’il doit se rendre à Montréal et y travailler.

« J'avais commencé à faire des chansons, mais je cachais tout ça dans mes tiroirs », confie-t-il à l’animateur.

En 1939, errant dans les couloirs de Radio-Canada, Félix Leclerc tombe sur Guy Maufette. Le réalisateur bien en vue lui donnera sa chance dans la boîte. Il lui fait rencontrer des comédiens et fait circuler ses textes à Radio-Canada.

Guy Maufette dans un studio d'enregistrement pour la Rumba des radioromans, le 13 mars 1940 Photo : Radio-Canada/Henri Paul

Il [Guy Maufette] m'a amené dans tout ce monde imaginaire, tout ce monde de rêve qui me plaisait infiniment et en échange, moi je lui parlais de la nature! Félix Leclerc

Félix Leclerc fait quelques incursions comme comédien pour des radioromans, Un Homme et son péché et La Vie de famille notamment. Puis, il devient auteur de contes, fables et séries dramatiques qu’il narre bien souvent pour la radio de Radio-Canada.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Je me souviens (audio), 21 novembre 1941

La première série dramatique que Félix Leclerc écrit pour la radio s’intitule Je me souviens. Nous vous présentons un extrait du 21 novembre 1941. À l’occasion du centenaire du décès de Sir Wilfrid Laurier, l’émission est consacrée à l’histoire de l’homme politique canadien.

Parmi la distribution de cette huitième émission de la série Je me souviens : François Bertrand, Judith Jasmin et Miville Couture qui deviendront tous de grandes figures de Radio-Canada.

En préparation de l'émission radio Je me souviens, l'auteur du texte et comédien Félix Leclerc rigole avec le comédien Miville Couture. 12 novembre 1943 Photo : Radio-Canada/Henri Paul

En peu de temps, Félix Leclerc acquiert une solide réputation sur les ondes de la société d’État. Avec son ton nouveau aux saveurs de terroir, le rythme de ses histoires et sa voix, profonde et chaleureuse, il enchante les auditeurs.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Nouveautés dramatiques (audio), 9 octobre 1953

Le poète peaufine sa plume à travers ses écrits dramatiques pour la radio.

Dans le conte Ti-Jean, diffusé à l’émission Nouveautés dramatiques du 9 octobre 1953, la signature de Félix Leclerc semble bien établie. L’annonceur ne manque pas de le souligner en introduction : « Félix Leclerc a nourri nos esprits de merveilleux. Ses contes font la joie de notre génération et de nombreuses générations encore y prendront plaisir. »

De ses contes composés pour la radio, Félix Leclerc tirera un premier livre, Adagio. Publié en 1943, le recueil devient un succès instantané en librairie. Les 4000 exemplaires du premier tirage s'envolent en moins d'un mois.

Un engouement qui correspond bien à l’abondance de lettres et de télégrammes que Radio-Canada reçoit des auditeurs qui adressent au poète encouragements et félicitations.

Le chanteur québécois Félix Leclerc, chantant en s'accompagnant de sa guitare à l'émission Porte ouverte, 17 octobre 1955 Photo : Radio-Canada/Henri Paul

Et pourtant, c’est la France la première qui découvre la chanson de Félix Leclerc au début des années 50.

De passage au Québec, l’impresario français Jacques Canetti lui fait enregistrer une douzaine de ses compositions pour l’étiquette Polynor. Trois mois plus tard, Félix Leclerc est engagé comme chansonnier pour faire la première partie des Compagnons de la chanson à l’ABC de Paris. Il y restera trois ans.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Carrousel, 30 novembre 1953

Le 30 novembre 1953, Félix Leclerc est de retour à Montréal. Son vieil ami Guy Maufette le programme à l’émission de variétés qu’il anime, Carrousel.

Les Québécois découvrent à leur tour le chansonnier Félix Leclerc, le premier d’ici.

« Bravo pour CRTM! Bravo pour CBF! Bravo pour Le P'tit bonheur! Bravo pour La P’tite misère! Bravo pour Les Trois Beaudets et bravo pour Carrousel! » déclame l’animateur Guy Maufette.