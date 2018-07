La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, a annoncé le plan d’action interministériel en dépendance (PAID) prévu pour les 10 prochaines années.

« Beaucoup de gens me parlent du projet de loi 157 [constituant la Société québécoise du cannabis], beaucoup de gens me parlent de la légalisation du cannabis. Je me rends compte qu’on a encore beaucoup de pédagogie à faire, que les gens ne savent pas tous ce qui est inscrit dans le projet de loi 157 », a-t-elle dit en point de presse.

Le plan comporte deux volets : un premier pour lutter contre les drogues en général, la cyberdépendance et la dépendance au jeu, et un second pour s’attaquer plus particulièrement aux opioïdes.

Sur les 35 millions de dollars annuels, 23 millions seront consacrés spécifiquement aux opioïdes, ce qui inclut autant les médicaments sur ordonnance que les drogues de rue.

Une trousse de naloxone Photo : Radio-Canada

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a pour sa part expliqué qu'il veut élargir l’utilisation de la naloxone.

« Actuellement, elle est disponible dans les ambulances. Certains organismes communautaires l’ont. Progressivement, [d'autres organismes] qui sont désignés l’auront. Ultimement, nous allons aussi former les policiers et d’autres intervenants pour qu’ils puissent l’utiliser », a précisé le ministre Barrette.

M. Barrette insiste sur le fait qu'on ne parle pas actuellement de crise des opioïdes au Québec, contrairement aux autres provinces. La situation est toutefois préoccupante, juge le ministre. Il estime que la province devrait s'outiller dès maintenant.