Le frère Marie-Victorin (Yves Jacques) veut aider Albert Payette (Roy Dupuis) à sauver la flore du Québec, luttant contre la multinationale Transgenia, « qui empoisonne la Terre à coups de produits chimiques ». Ce bon Albert, « ex-agronome repenti devenu apiculteur », plante des fleurs sur les toits de Montréal, avec son neveu Jerry Can (Émile Schneider) et ses amis de la communauté punk. Voilà comment Les Films du Paria et Exogène Films présentent l’intrigue de La beauté du monde, long métrage dont le tournage s’est amorcé à Montréal ce dimanche, 22 juillet, avant de se déplacer en Minganie.

André Forcier Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Le tournage de ce film inspiré du véritable botaniste Marie-Victorin devrait se terminer le 2 septembre. Le scénario imagine que le célèbre auteur de L'encyclopédie de la flore laurentienne s'ennuie dans l'au-delà et fait un retour sur Terre en 2019, 75 ans après sa mort.

Le film met aussi en vedette Juliette Gosselin, Christine Beaulieu, Louis Champagne, Pascale Montpetit, Donald Pilon, France Castel, Anne Casabonne et Gaston Lepage.

Une enquête policière sur fond de paysages majestueux rythmera aussi ce quinzième long métrage réalisé par André Forcier, après des œuvres marquantes telles que L’eau chaude, l’eau frette (1976), Les États-Unis d’Albert (2005) et Embrasse-moi comme tu m’aimes (2016).