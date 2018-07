La communauté de Meacham, située à 70 km à l'est de Saskatoon, est l’une des destinations que les nouveaux arrivants visitent cet été dans le cadre du programme d'apprentissage estival « Randonnées aux quatre coins de la Saskatchewan » de l'organisme Open Door Society de Saskatoon.

« Je me sens vraiment bien », a rapporté Mandeep Singh Dhame qui est arrivé d’Inde avec sa femme il y a trois semaines.

L'hospitalité est très bonne. Ils accueillent tout le monde, c'est gentil. Mandeep Singh Dhame, nouvel arrivant

Cet ingénieur s’est particulièrement réjoui de pouvoir rencontrer « les vraies racines de la Saskatchewan ». « Les gens qui habitent à Saskatoon et à Regina sont souvent des gens qui viennent d'ailleurs, d'autres pays. Mais ici, c'est la culture rurale du Canada que j'apprends à connaître », a-t-il rapporté.

Pour l’artiste céramiste d'origine française Charley Farrero, qui s’est installé dans la province il y a plus de quarante ans, accueillir ces immigrants est une façon de partager une expérience commune.

« Moi même étant immigrant venant de Paris, en France, c’est un plaisir de recevoir et d’avoir des enfants et des parents qui viennent pour s’intégrer. Ça me fait plaisir de les avoir ici pour qu’ils connaissent un milieu rural de la Saskatchewan », a-t-il déclaré.

Ils sont tous très enthousiastes, ils ont cette soif, cette joie, personne n’a l’air triste d’être ici. Charley Farrero, artiste

L’artiste et sa femme, Bonnie Gilmour, les ont accueillis chez eux pour leur faire découvrir leur art. Les visiteurs ont pu eux aussi travailler l’argile que les artistes finaliseront et leur renverront.

Les immigrants ont pu rencontrer les artisans David et Loa Titman qui travaillent les éléments en béton. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

« C’est une façon leur montrer notre bienvenue, parce qu’il y a beaucoup de gens dans ce pays qui n’aiment pas les immigrés et les réfugiés, et moi je trouve que c’est nécessaire d’un point de vue global de leur montrer un accueil chaleureux », a expliqué Charley Farrero.

Mohammad Abushar, le travailleur en développement communautaire d’Open Door Society de Saskatoon, affirme que le programme de l’organisme vise justement à faire découvrir l’histoire et la culture de la province où ils vont s’établir.

« Nous savons que [des réfugiés] peuvent avoir vécu des choses difficiles avant de venir ici, ce n'est pas facile de venir ici et la plupart d'entre eux ont encore de la famille dans leur pays. […] C'est une façon de leur montrer comment les Canadiens accueillent les nouveaux arrivants et comment ils peuvent être des amis. »

Le programme vise à faire découvrir la culture de la Saskatchewan qui comprend beaucoup de fermes agricoles. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

Tony Poncelet, le président de la Société historique et culturelle de Meacham, rapporte que la communauté prend beaucoup de plaisir à accueillir ces immigrants, qui peut-être poseront un jour leurs bagages dans ce petit coin de pays qui compte une centaine d’habitants.