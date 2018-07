Un texte de François Le Blanc

J’étais vraiment excité et fier de moi , dit Patrick Talbot. C’est un peu une surprise. J’ai déjà représenté le Canada en avril, mais je ne savais pas que j’étais dans leurs plans.

Patrick Talbot a terminé en deuxième position aux barres parallèles à Élite Gymnastique Canada au début février. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Le jeune homme avait participé, en avril dernier, à la Coupe internationale junior par équipe, à Berlin. C’était la première fois qu’un garçon du Nouveau-Brunswick défendait les couleurs du Canada sur la scène internationale.

Je ne suis pas sûr de ce qui s'en vient. On va me dire ça plus tard , explique Patrick. Il sait cependant qu’il participera à un camp d’entraînement au mois d’octobre, en Allemagne. Le Canada et la Belgique seront sur place.

Patrick Talbot s'est illustré cet hiver lors de la compétition Élite gymnastique Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Son été est occupé. Le jeune Néo-Brunswickois arrive d’un camp national de perfectionnement à Calgary et doit se préparer pour les séances de sélections en prévision des Jeux du Canada 2019. Pour demeurer compétitif, il est au gymnase de Fundy Gymnastics, à Quispamsis, près 25 heures par semaine.

Ça va prendre beaucoup de travail , admet-il. Mais, ça ne lui fait pas peur. Patrick, qui fréquente le Centre scolaire Samuel-de-Champlain à Saint-Jean, est prêt à relever le défi.

Patrick Talbot consacre 25 heures par semaine à l'entraînement. On le voit ici avec son entraîneur Nick Blanton, au club Fundy Gymnastics, à Quispamsis. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Ce qui a fait la différence, selon lui, c’est qu’il a démontré beaucoup de progrès et de succès en plus de travailler fort. Je suis déterminé à réussir.

Ce nouveau statut national est, de son aveu, un peu stressant. J’ai besoin de connaître du succès dans le futur. Je ne peux pas être nonchalant.

Patrick aura peu de temps pour s’asseoir sur ses lauriers. Dès dimanche, l’équipe provinciale tient une séance en prévision de la sélection des Jeux du Canada.