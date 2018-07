Le gouvernement ontarien a annoncé le 11 juillet qu’il instaurerait de nouveau, à compter de l’automne, l’ancien programme d’éducation sexuelle datant de 1998. Il s’agissait d’ailleurs de l’une des promesses électorales du premier ministre Doug Ford.

Toutefois, après la volte-face partielle du gouvernement, de nombreux conseils scolaires ne savent toujours pas en quoi consistera exactement le programme qui sera enseigné aux élèves à partir de septembre.

On nous dit qu’on va changer de curriculum, mais on ne nous a pas donné de directives , indique le président de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario, Denis Chartrand.

Il exige du ministère des consignes et non pas des annonces théoriques sur ce qu’on pourrait et ne pourrait pas changer .

On n’a pas le choix. Nos quatre conseils scolaires devront continuer à enseigner le curriculum actuel, celui de 2015, jusqu’à ce que le ministère nous dise autrement officiellement. Denis Chartrand, président de l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario

Dans un communiqué de presse émis mardi, le District School Board Ontario North East, presse le gouvernement de mener des consultations le plus rapidement possible .

Il est important de maintenir le programme actuel d’éducation sexuelle et physique jusqu’à ce que les consultations et les révisions du programme soient terminées. District School Board Ontario North East

De son côté, l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, indique dans un courriel envoyé à Radio-Canada que ses écoles enseigneront le curriculum que le nouveau gouvernement décidera .

Le regroupement indiquait dans un communiqué, le 12 juillet, que les écoles catholiques de langue française de l’Ontario [poursuivraient] la formation d’un programme qui reflète l’enseignement de l’Église et la foi catholique, et ce, en répondant aux attentes du ministère de l’Éducation .

Mutisme de la ministre

La ministre de l’Éducation, Lisa Thompson, ne s’est pas adressée à la presse depuis le 16 juillet.

En mêlée de presse mercredi, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, n'a pas confirmé s’il y aurait des sanctions à l’endroit des conseils scolaires qui choisiront de suivre le programme actuel à la rentrée scolaire.

Nous nous attendons à ce que les enseignants suivent le programme qui était en place en 2014 comme l’a indiqué la ministre de l’Éducation, jusqu’à ce que nous ayons mis à jour le nouveau programme. Christine Elliott, ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Elle affirme que les consultations visant à mettre à jour ledit programme débuteront en septembre.