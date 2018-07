Un texte d’Alix Villeneuve

Nous voulons qu’ils courent vers nous s’ils ont peur… et ne pas avoir peur de nous , tel est le message que le Service de police de Bathurst a partagé sur les réseaux sociaux mercredi dans le cadre d’une campagne d’information.

C’est simplement pour sensibiliser les parents d’arrêter de dire aux jeunes [...], “Si tu n’es pas un bon garçon ou une bonne petite fille, le policier va t'emmener en prison” , explique Stéphane Roy, chef adjoint responsable des opérations pour le service de police de Bathurst.

Cela découragerait les jeunes à venir voir les policiers s'ils ont besoin d'aide, juge-t-il.

Le service de police de Bathurst a publié ce message sur les réseaux sociaux. Photo : Radio-Canada/Facebook : Force Policière de Bathurst

Les jeunes sont parfois craintifs envers les policiers, c’est un commentaire qu’on entend assez souvent. Stéphane Roy, chef adjoint responsable des opérations pour le service de polices de Bathurst

Pas de mauvaise intention

Faire peur aux enfants ou faire des blagues avec les policiers n’est toutefois pas malintentionné, précise-t-il. Les parents peuvent recourir à ce genre de commentaire pour s’amuser.

Malgré tout, éviter ces commentaires permettra aux jeunes d’être plus prompts à demander de l’aide lorsque nécessaire, estime-t-il.

Dans le futur, peut-être qu’ils vont être impliqués dans un incident et ils n’auront pas peur d’appeler la police. Stéphane Roy, chef adjoint responsable des opérations pour le service de polices de Bathurst

Rétablir le lien entre les forces de l’ordre et les communautés

Stéphane Roy aspire à ce que les liens soient plus fort entre les communautés et leurs corps policiers. Selon lui, les attentats terroristes des dernières années qui ont ensuite fait augmenter certaines mesures de sécurité ont affaibli cette relation.

On dirait qu’il y a eu une division qui s’est faite entre la communauté et les forces policières et ce n’est pas seulement ici à Bathurst, c’est partout au pays et dans le monde. Stéphane Roy, chef adjoint responsable des opérations pour le service de polices de Bathurst

Avec ce type de campagne, il espère améliorer le rapport entre les policiers et les citoyens.