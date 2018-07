Le concept est inspiré des « boîtes à livres » que l’on retrouve dans plusieurs quartiers de Montréal, notamment sur Le Plateau-Mont-Royal.

Le principe est simple : les passants laissent dans la boîte un bouquin qui les a captivés et en prennent un autre. Le même exercice se fait donc avec des sacs réutilisables.

Les boîtes, installées à l’été 2017 par la Société de Développement Commercial (SDC) Promenade Masson, ont été fabriquées avec du bois provenant d’un arbre tué par l’agrile du frêne.

La SDC a eu l’idée d’installer les boîtes après avoir pris conscience de la quantité de sacs inutilisés que les gens conservent dans les coffres de leurs voitures, explique la porte-parole Laurence Laplante.

La plupart d’entre nous avons plusieurs sacs dans nos voitures. Et quand nous magasinons, nous les oublions la plupart du temps. Laurence Laplante, SDC Promenade Masson

Elle dit qu’elle observe de plus en plus de gens se stationner et prendre les sacs dans leurs véhicules pour les mettre dans les boîtes.

« Parfois elles sont vides, mais d’autres jours, elles sont complètement remplies », dit-elle.

Une boîte contenant des sacs réutilisables sur la rue Masson Photo : Radio-Canada/SDC Promenade Masson

Elle soutient que les sacs sont utilisés par des gens qui se disent « je vais magasiner aujourd’hui et j’ai oublié d’apporter mes sacs ».

Laurence Laplante espère que d’autres boîtes verront le jour dans le quartier.

Déjà, un commerce de la rue Masson, Les Aliments Merci, a suivi le mouvement, en installant une de ces « boîtes à sacs » à l’intérieur même de son magasin.

Avec les informations de CBC Daybreak Montreal