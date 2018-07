Avec les informations de Tanya Neveu

En avril dernier, la Ville annonçait l'ajout de 41 kilomètres de voies cyclables sur son territoire.

Il y aura 15 tronçons qui seront marqués dans les secteurs les plus fréquentés. Les voies seront réduites à environ 3,25 mètres. Les cyclistes pourront circuler sur un tronçon d'environ 2 mètres de largeur.

Ce changement pourrait réduire la vitesse des automobilistes, croit la directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Josée Banville. « Ça va permettre réduire la vitesse des automobiles étant plus concentrés vers leur voie de circulation. La façon dont ça a été conçu fait en sorte que les véhicules, les camionnettes et les camions puissent circuler. On veut que tout le monde ait suffisamment de place et soit à l'aise à circuler », affirme-t-elle.

Quatre semaines de travaux

Un travail d'ingénierie est nécessaire pour aménager le nouveau réseau cyclable et quelques cases de stationnement devront être retranchées.

On retrouve aussi des taches orange à plusieurs endroits sur les chaussées. « On est venu valider la position de notre ligne jaune actuelle, celle qui sépare les voies de circulation. À certains endroits, la ligne jaune est vraiment décalée par rapport au centre, donc elle devra être repeinte. C'est pour cela qu'on a appliqué des taches orange, pour aider le travail de l'entreprise privée qui va venir faire la peinture de nouvelle ligne », explique le directeur des travaux publics et services techniques, Réjean Lesage.

La phase 1 de la nouvelle piste cyclable est évaluée à 300 000 $ par la Ville de Rouyn-Noranda.