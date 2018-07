La propriété plus que centenaire n'était pas classée patrimoniale même si un comité de mise en valeur travaillait à sa sauvegarde.

Le 3 juillet dernier , le conseil municipal de Lévis a scellé le sort de la maison de la rue St-Laurent en autorisant sa démolition en raison de l'état pitoyable du bâtiment.

« Laissée à l'abandon »

Le porte-parole du comité de mise en valeur, Michel Belleau, déplore que le propriétaire qui a acquis la résidence il y a 10 ans l'ait laissé à l'abandon sans que la Ville n'intervienne.

« C’est toujours la même tactique des propriétaires, c’est-à-dire qu’ils achètent une maison patrimoniale, ils font des belles façons, puis ils la laissent se détériorer. Il y a même eu un feu à un moment donné qui a laissé des traces, évidemment », déplore-t-il.

Des condos pourraient être construits sur le terrain de la Maison Rodolphe-Audette. Le comité de mise en valeur caressait d'autres projets « On avait l’idée d’un écomusée destinée à l’histoire, à la généalogie. On avait une vision, mais ça n’a jamais été partagé. On n’a jamais eu de retour d’appel. Les cartes étaient jouées », se plaint M. Belleau.