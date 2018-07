Un texte de Jean-Simon Fabien

À l’aube de cette nouvelle édition du festival, il est à propos de démêler les familles et les sous-catégories de métal qui sont toutes aussi nombreuses que les groupes qui défileront justement cette année sur l’une des scènes de l’île Notre-Dame. Car il serait faux de croire que le métal est un courant musical monolithique.

Le coeur tendre de Baroness

Genre : sludge métal mélodique

sludge métal mélodique Groupes apparentés : Kylesa, Black Tusk, Mastodon

Le groupe Baroness : Sebastian Thomson, John Dyer Baizley, Gina Gleason et Nick Jost. Photo : Gracieuseté evenko

Baroness a émergé au milieu des années 2000 dans le sillon laissé par Mastodon. À l’époque le son du groupe était cru, d’une incontestable férocité, fidèle au sludge du sud des États-Unis. Ce style se caractérise par de complexes attaques de guitares, ponctuées de nombreux solos, appuyés par une voix tonitruante.

Depuis 2012 par contre, le quatuor met de l’avant son sens mélodique dans ses chansons tout en conservant une instrumentation pesante, rapide et d’une grande complexité. La puissante voix de John Baizley donne une charge émotive aux refrains cathartiques de Baroness en plus d’appuyer le martèlement des guitares.

Le groupe originaire de Savannah, dans l’État de Géorgie, évolue aussi avec chaque nouveau disque vers un kaléidoscope d’influences ancrées dans le rock psychédélique et progressif des années 70. Une nouvelle approche qui permet au groupe d’explorer de nouveaux thèmes, sans non plus renier ses racines sludge, propres à de nombreux groupes du Sud-est américain.

Extrait : Chlorine & Wine (2016)

Le deuil lumineux de Pallbearer

Genre : doom funéraire

doom funéraire Groupes apparentés : Khemmis (aussi présents au Heavy Montréal), Spirit Adrift

Pallbearer Photo : Gracieuseté - evenko

Le doom métal est un style qui provient directement de Black Sabbath. Sa particularité est toutefois son écrasante pesanteur, sa lenteur et sa charge émotive poignante.

Tous ces éléments sont amplifiés dans la démarche de Pallbearer qui propose de longues complaintes mélancoliques. La voix haut perchée de Brett Campbell donne une étonnante légèreté au son terreux des guitares et de la ligne rythmique.

Bien qu’il n’existe d’équivalent français pour traduire « doom », le mot évoque un état d’angoisse devant la perdition. Chez Pallbearer, cela dit, cet état d’esprit est néanmoins teinté de lumière et d’espoir et jamais le groupe ne fait dans le morbide ou dans l’obscurantisme.

Extrait : I Saw the End, 2017

Emperor : les anges noirs norvégiens

Genre : black métal symphonique

black métal symphonique Groupes apparentés : Immortal, Satyricon, Darkthrone, Dimmu Borgir

Le groupe norvégien de black métal Emperor. Photo : Gracieuseté - evenko

D’abord, précisons que le passage d’Emperor au Québec relève de l’exploit. Depuis le début des années 2000, le mythique groupe norvégien se fait rare sur les scènes de festivals, le groupe n’existant pratiquement plus.

Emperor a été parmi les premiers à allier l’agressivité du black métal norvégien, connue pour ses assauts de batterie et pour la voix éraillée, presque vampirique des chanteurs, à des orchestrations symphoniques. Les thèmes utilisés dans les chansons sont pour la plupart nietzschéens : la volonté de puissance, le nihilisme et la purification par le feu, sans sombrer dans le paganisme.

Emperor s’est également distancé, dans les années 90, de groupes de black métal controversés, dont la théâtralité noire, les messages occultes et les actes violents ont alimenté les pages de faits divers en Norvège. Avec quatre albums de 94 à 2001, Emperor a pratique inventé un genre, en plus d’influencer une légion de groupes black métal.

Extrait : Ye Entrancemperium, 1997

Between the Buried and Me et la bosse des maths

Genre : métal progressif, math, death

métal progressif, math, death Groupes apparentés : The Dillinger Escape Plan, The Ocean, Protest the Hero, Opeth

Le groupe de métal progressif Between the Buried and Me. Photo : Gracieuseté - evenko/randy

Figure de proue du métal progressif, Between the Buried and Me puise ses racines dans le hardcore, le rock mathématique, popularité par King Crimson, ainsi que death métal, connu pour la voix caverneuse et gutturale qui lui est propre.

Une chanson de BTBAM est assurément un voyage polyrythmique dans tous ces univers. Au fil des années, le groupe a su intégrer à ses compositions complexes des sections instrumentales teintées de jazz et de musiques actuelles, en plus d’ajouter des claviers et des voix claires, chantées. Ne boudant pas non plus son goût pour le groove, le quintette se laisse même aller à des transitions progressives qui ne feraient pas rougir Rush.

Abonné aux albums concept, le groupe voyage entre l’espace intersidéral et les profondeurs de la psyché humaine. En concert, les prouesses vocales et le charisme du chanteur Tommy Rogers sauront retenir l’attention d’un public généralement très attentif.

Extrait : Disease, Injury, Madness, 2007

Voivod : les légendes

Genre : thrash metal

thrash metal Groupes apparentés : Megadeth, Coroner, Anacrusis, Watchtower

Voivod est composé de Michel « Away » Langevin, Denis « Snake » Bélanger, Daniel « Chewy » Mongrain et de Dominique « Rocky » Laroche. Photo : gaelle beri/Gaelle Beri

Une formule consacrée parmi les mélomanes va comme suit : « Voivod est probablement le groupe préféré de ton groupe préféré ». Et l’adage traduit une part de réalité.

Le groupe de Jonquière a su, dès ses débuts, attirer l’attention de la prestigieuse maison de disque Metal Blade Records en faisant une des têtes d’affiche du mouvement thrash métal naissant avec Metallica et Megadeth notamment.

Reconnu d’entre tous ses contemporains pour le son distinctif des guitares de feu Denis « Piggy » D’Amour et le jeu de batterie polyrythmique de Michel « Away » Langevin, Voivod a inspiré sans jamais être imité. La voix énergique, presque jappée de Michel « Snake » Bélanger distingue aussi le son de Voivod de ses contemporains pour son côté punk.

Les textes et l’imagerie propre au groupe ont également contribué à la légende Voivod. Le transhumanisme, l’holocauste nucléaire et la fusion entre l’homme et la machine sont parmi les thèmes récurrents du groupe né durant la guerre froide. Adulé dans une trentaine de pays, il n’y a qu’au Québec où ces légendes vivantes ne sont pas de grandes vedettes.

Extrait : Killing Technology, 1987

Samedi et dimanche sur l’île Notre-Dame, cette grande diversité sera célébrée avec toute l’authenticité des amateurs de cette musique à la fois émotive et extrême, dans un exutoire collectif où règne la franche camaraderie. Car c’est aussi ça, la culture métal.