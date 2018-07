Jean Yves Turmel, producteur de maïs et de soya à Saint-Lambert-de-Lauzon, dans la région de la Chaudière-Appalaches, appréhende une diminution importante de sa récolte.

« On est en déficit d’eau depuis au moins un mois. Les racines du blé d’Inde ont beau être longues, il va falloir que Dame Nature collabore parce que pour nous autres, ça va être une bien pauvre récolte », déplore l’agriculteur.

Il mentionne que la culture du maïs et du soya est « assez dispendieuse » et nécessite de bons rendements pour être rentable.

Pénurie de foin

Le producteur laitier Réjean Boucher, également basé à Saint-Lambert-de-Lauzon, craint quant à lui de ne pas avoir assez de foin pour nourrir ses vaches l’hiver prochain.

Le producteur doit amasser 600 balles rondes par année. À ce stade-ci de l’été, il en a habituellement 400 en stock. Or, en raison des faibles précipitations de pluie, Réjean Boucher en a à peine amassé 200 jusqu’ici.

Il affirme ne jamais avoir connu une absence de précipitations aussi prolongée.

Depuis que je suis au monde, je n’ai jamais vu ça, que ça dure aussi longtemps. Ça n’arrête pas. J’aimerais ça avoir de la pluie. On voit juste des nuages. Réjean Boucher, producteur laitier

Réjean Boucher devra acheter du foin pour assurer la survie de son troupeau au cours des longs mois d’hiver. Le problème, dit-il, c’est que le foin se fait rare partout et coûte de plus en plus cher.

Jean Yves Turmel s’inquiète pour sa récolte de maïs. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Solidarité

M. Boucher espère que les producteurs vont vendre directement leur foin aux agriculteurs plutôt qu’à des commerçants qui cherchent à maximiser leurs profits. C’est d’ailleurs le mot d’ordre qu’a lancé l’Union des producteurs agricoles (UPA) à ses membres.

« On incite les producteurs à vendre leur foin directement à d’autres producteurs. Il faut se serrer les coudes entre nous autres », explique le président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, James Allen.

Il mentionne que le syndicat agricole a pris plusieurs mesures pour pallier les problèmes engendrés par le temps sec. L’UPA a notamment alerté la Financière agricole du Québec dès la fin du mois de juin.

Plusieurs agriculteurs ont une assurance récolte à la Financière. Donc on les a appelés tout de suite pour ne pas qu’ils attendent à la dernière seconde. On a levé les fly. James Allen, président, Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches

Urgence foin

L’UPA a également déclenché l’opération Urgence foin dans plusieurs région du Québec afin d’aider les producteurs à s’approvisionner.

James Allen, qui est producteur laitier à Saint-Anselme, mentionne que la région de la Chaudière-Appalaches n’est pas la plus frappée par la sécheresse. Il précise toutefois que certains endroits ont été plus durement touchés à l’intérieur de la région.

« Si on va à Montmagny et L’Islet, ça n’existe pas la deuxième coupe. C’est plus un gazon qui pousse pas que d’autre chose, ce qu’ils ont. Donc, pour eux autres, c’est dramatique », indique-t-il.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie