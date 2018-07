La série de 10 épisodes mettra en vedette l’acteur américain Ian Somerhalder et sera diffusée sur Netflix.

C’est l’une des plus grandes productions que le Nord de l’Ontario a jamais accueillie. Elle a permis d'accroître les dépenses locales et la création d'emplois. Meredith Armstrong, directrice du tourisme et de la culture à la Ville du Grand Sudbury

Le charpentier sudburois Scott Thom corrobore les propos de Mme Armstrong.

Il est coordonnateur de la construction pour V-Wars.

Si on m'avait dit un jour qu'il y aurait trois séries télévisées en tournage au même moment dans le Nord de l'Ontario, je n'y aurais pas cru , fait-il savoir.

Après avoir quitté Toronto en 2007, où il a passé près de deux décennies, il croyait ne plus obtenir d'emploi en production télévisuelle et cinématographique. Au cours des cinq dernières années, il a pris part avec son équipe d'une dizaine de travailleurs, à de nombreux projets tels que les séries Letterkenny et Cardinal ainsi que le film Indian Horse.

J'ai peut-être vécu dans une grande zone urbaine, mais je suis toujours resté un homme de petite ville. Pouvoir exercer mon métier à Sudbury me rend heureux , fait-il savoir.

Selon la Ville du Grand Sudbury, les productions cinématographiques ont généré : 39,1 millions $ en 2016 et 2017

20 millions $ depuis le début de 2018

Avec les informations de Benjamin Aubé de CBC.