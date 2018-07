Un texte de Karine Lessard

Annie Brocoli, Arthur L'aventurier et Sylvie Dumontier, alias Shilvi, déploraient récemment, dans un article de La Presse, la diminution des ventes d’albums et de vidéos jeunesse, l’annulation de spectacles pour enfants, ainsi que les difficultés à remplir des salles de spectacles.

Daniel Coutu et Ariane Gauthier semblent pour leur part échapper à ce scénario. S'ils continuent à tirer leur épingle du jeu, c'est en grande partie grâce à leur émission de télévision respective, qui leur accordent une visibilité que d’autres non pas.

À partir du moment où l’on est à la télé, les gens nous connaissent , souligne M. Coutu. Et quand ils nous voient dans la programmation d’une salle de spectacles, ils vont avoir tendance à acheter des billets.

L’artiste, qui allie science et magie depuis 2004, observe que sa situation semble être à l'inverse de celle des artistes pour enfants aux prises avec une baisse de fréquentation dans leurs spectacles.

À ses débuts, le magicien attirait de 200 à 300 spectateurs lors d'une représentation. Aujourd’hui, la majorité de ses salles sont combles, ce qui signifie par exemple qu'il peut fouler la scène de la salle Odyssée devant plus de 500 personnes.

De son côté, la chanteuse Ariane Gauthier personnifie Ari Cui Cui depuis 2013. Offrir un spectacle à guichet fermé fait aussi partie de sa réalité.

Cette dernière remarque néanmoins le grand écart dans les ventes d'albums, depuis les belles années de Carmen Campagne.

C’était une autre vie. C’était une autre époque. C’était le temps du VHS ou du DVD , lance Mme Gauthier.

Dès que j’ai commencé, j’étais dans la nouvelle ère. Donc, je n’ai jamais connu la facilité. Ariane Gauthier, alias Ari Cui Cui

L’enjeu de la « découvrabilité »

Tout est question de se faire connaître des enfants et de leurs parents. Car, depuis les années 1990, les habitudes de consommation de la culture destinée à la jeunesse ne sont plus les mêmes qu’au temps de Carmen Campagne, voire de Passe-Partout, fait remarquer M. Coutu. Selon lui, la « découvrabilité » serait le plus grand défi des artistes jeunesse.

Avant, les contenus jeunesse, on les découvrait via des DVD musicaux en magasinant. On ''tombait'' sur l’album , raconte le magicien. Mais en jeunesse, c’est plus difficile, parce que le DVD musical a disparu des tablettes, à cause de la transformation numérique.

M. Coutu explique que la musique dite grand public bénéficie toujours de la visibilité que lui procurent la radio et la télévision traditionnelle, en plus des nouvelles plateformes en ligne, comme Spotify et Netflix.

Si ça ne joue pas à la radio et que ça joue encore moins à la télé, en raison des baisses de cotes d’écoute, alors qui contrôle la ''découvrabilité''? Ce sont les monopoles américains de contenu. Daniel Coutu, magicien

En musique jeunesse, on est à la première étape de la ­''découvrabilité''. Le parent doit réaliser que cette musique-là existe , renchérit-il.

Pistes de solutions

Les écoles et la créativité restent les meilleures pistes de solutions pour survivre dans le milieu jeunesse, affirment M. Coutu et Mme Gauthier.

Les deux artistes de la région se disent choyés de pouvoir traverser la frontière québécoise et d'aller jouer dans d'autres villes du pays, où le financement pour promouvoir le français chez les enfants est présent.

Il faut trouver des solutions sur le terrain. Nous avons accès à de bons contacts en Ontario et dans l'Ouest canadien parce que là-bas, c'est subventionné, l'apprentissage du français , confie Ariane Gauthier.

À l'ère du numérique, il faut également savoir bénéficier des différentes avenues numériques, telles que Facebook, Instagram et les plateformes pour écouter de la musique gratuitement, pour promouvoir son contenu.

Ça fait longtemps que ça a changé. Il faut tout simplement s'adapter et faire preuve de créativité! Daniel Coutu, magicien

Pour la comédienne Caroline Gendron, qui a joué dans plusieurs émissions jeunesse au petit écran (dont Watatatow, Ramdam, Fan Club), la créativité est passée par un ancien autobus scolaire qu'elle a transformé en théâtre ambulant.

La propriétaire de Tortue Berlue affirme toutefois que la situation demeure difficile au Québec, notamment en raison des subventions qui se font rares pour permettre aux écoles d'accueillir des artistes jeunesse.

