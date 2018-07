La réaction des gens dans l’industrie automobile:

Le journaliste et éditeur de l'Annuel de l'automobile Benoît Charette a déjà rencontré Sergio Marchionne et dit que la réputation de M. Marchionne était très bonne dans le milieu, car il avait réussi à créer de l’argent là où il n’y en avait pas.

En effet, selon M. Charette, peu de gens auraient donné cher de la peau de Chrysler en 2009. ”

On se demandait comme une compagnie qui est en faillite peut être achetée par une autre compagnie qui, elle aussi, est pratiquement en faillite. On ne comprenait pas comment on allait créer de la richesse à partir de tant de pauvreté. Benoît Charette

Contre toutes attentes, M. Marchionne a gagné son pari et la fusion de Fiat et Chrysler a fait en sorte que la compagnie est devenue le septième plus grand constructeur automobile au monde, selon M. Charette.

La réaction de Chrysler:

Mike Manley est le directeur général de Fiat-Chrysler. Mercredi matin il s’est adressé aux médias en déplorant la nouvelle de la mort de M. Marchionne.

Clairement, c’est un moment très difficile, et nos pensées et prières vont à la famille de Sergio, ses amis et ses collègues. Mike Manley

M. Manley ajoute que pour avoir passé les neuf dernières années à côtoyer Sergio Marchionne sur une base presque quotidienne, la nouvelle lui brise le coeur . Il dit aussi qu’il y a peu de doute que M. Marchionne était une personne très spéciale et unique, et qu’il manquera à beaucoup de gens.

Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit que je puisse ajouter quant au caractère et leadership exceptionnel de Sergio. Mike Manley

À la fin de son discours commémorant M. Marchionne, Mike Manley a fait observer une minute de silence.

L’influence de Sergio Marchionne à Windsor

Vincent Georgie est le doyen de l’école des arts créatifs et professeur de marketing à l’Université de Windsor. Il y a quelques années, il a passé quelque temps avec Sergio Marchionne lorsque l’homme d’affaires est venu donner une conférence sur le leadership.

L’ex-PDG de Fiat Chrysler (FCA) avait plusieurs liens avec la ville de Windsor : Serge Marchionne a fait ses études en droit à Toronto ainsi qu'en économie et commerce à l'Université de Windsor et de surcroît, FCA est un employeur important dans la région et au pays.

Selon le professeur de marketing, M. Marchionne disait que son passage à l’Université de Windsor comptait parmi les meilleurs moments de sa vie.

M. Georgie dit qu’il a interviewé Sergio Marchionne pendant une heure devant plus de 400 invités et il a passé beaucoup de temps en préparation de cette entrevue.

C’était vraiment un grand plaisir de passer un bon moment avec lui, c’était mémorable. Vincent Georgie

Vincent Georgie dit qu'il se souvient de Sergio Marchionne comme de quelqu’un d’humble, d’intelligent et d'organisé.