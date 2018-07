Un texte de Camille Martel

Les derniers jours ont été particulièrement difficiles pour deux familles, les McFadden et les Wilhelm. Leurs vacances au bord du fleuve Saint-Jean se sont soldées par une tragédie : leurs chiens sont morts subitement après s’être rafraîchis dans le fleuve.

Les McFadden étaient au terrain de camping de Hartt Island lors de l’incident et les Wilhelm était au parc Carleton, aussi aux abords de le fleuve Saint-Jean, mais 10 km en aval.

Dans les deux cas, leurs chiens se sont aventurés dans l’eau pour quelques minutes, puis se sont mis à avoir des vomissements et des convulsions.

Les propriétaires ont rapidement transporté leurs animaux chez le vétérinaire, mais il était trop tard.

Les algues bleues pourraient être en cause

On ne peut pas être certain pour le moment, mais tout pointe vers les algues bleues , affirme Dre Christine Roussel, vétérinaire au Riverview Animal Hospital.

Les symptômes sont similaires à ceux d’un empoisonnement aux algues bleues, aussi appelées cyanobactéries.

En plus, on a la recette parfaite en ce moment. Les températures chaudes et humides comme celles des derniers jours favorisent la prolifération des algues bleues , indique la vétérinaire.

Malgré son allure paisible et cristaline, la rivière Saint-Jean est sujette aux efflorescences d'algues toxiques. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Mais pourquoi les animaux sont intoxiqués et non les humains? Le problème c’est que les chiens avalent beaucoup d’eau lorsqu’ils sont dans l’eau et c’est ça qui fait qu’ils s’intoxiquent plus facilement. Quand on se baigne, c'est rare qu'on avale beaucoup d'eau.

La plupart du temps, les algues bleues sont fatales pour les chiens. Les symptômes peuvent survenir de 15 à 20 minutes après l’exposition, puis rapidement provoquer la mort de l’animal. Dre Christine Roussel, vétérinaire au Riverview Animal Hospital

La bactérie fait cesser le fonctionnement du foie et perturbe le système nerveux, décrit la vétérinaire. C’est ce qui provoque aussi rapidement la mort de l’animal.

Plus fréquent qu’on le croit

Les intoxications aux algues bleues sont plus fréquentes qu’on le croit, estime Dre Roussel, mais impossibles à quantifier.

C’est assez frustrant parce qu’on peut rarement identifier la cause de la mort de l’animal , déplore la vétérinaire. Comme les nécropsies sont peu nombreuses chez les animaux de compagnie, il est difficile de statuer sur la cause exacte de leur mort.

On voit des animaux arriver ici qui ont tous les symptômes d’une intoxication aux algues bleues, mais on peut rarement, sinon jamais, remonter à la source. Dre Christine Roussel, vétérinaire au Riverview Animal Hospital

Dans tous les cas, la vétérinaire exhorte les propriétaires de chiens à éviter les plants d’eau stagnante, notamment lorsqu’il faut chaud et humide.

Peu de gens le savent et il faudrait vraiment faire plus de sensibilisation , dit-elle.

Certains parcs de la province arborent toutefois des pancartes qui déconseillent la baignade pour les animaux de compagnie en été.

Les baigneurs seront prévenus

La ville de Fredericton dit être au courant des incidents.

Elle a fait appel à la province pour mener une enquête. De plus, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a été avisé et devrait émettre un avis à la population.

Nous savons que des chiens sont morts après avoir été dans la rivière Saint-Jean, dans la région de Fredericton. En ce moment, la cause de la mort des animaux n'a pas été identifiée. (1/3) — Gouvernement du NB (@Gouv_NB) 25 juillet 2018

Des policiers ont patrouillé à l’endroit où se sont baignés les chiens de M. Wilhelm mais n’ont rien trouvé de suspect.

M. Wilhelm a pour sa part indiqué qu'une nécropsie sera pratiquée sur son chien pour connaître la cause exacte de sa mort.

Hormis les trois décès, aucun autre incident du genre n’a été rapporté pour le moment dans les environs.