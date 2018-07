Le désir d'atteindre des sommets qui semblent inatteignables et de maîtriser la montagne et la nature meurtrière est au cœur de l'alpinisme. Déjà en 1962, certains des plus hauts sommets du monde avaient été atteints par des aventuriers sans peur. Découvrez leur motivation à travers le témoignage de deux alpinistes.