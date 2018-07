Potter, 66 ans, l’ancien chef de la direction de la défunte compagnie de logiciels éducatifs Knowledge House, qui était basée à Halifax en Nouvelle-Écosse, a reçu une sentence de cinq ans de prison, mercredi.

Son ancien avocat, Blois Colpitts, 55 ans, écope quant à lui d’une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement pour son implication dans le même stratagème.

La Couronne réclamait des peines de 10 à 12ans de prison.

Les deux hommes avaient été reconnus coupables d’activités frauduleuses et de manipulation du cours des actions de la compagnie en mars dernier.

Blois Colpitts, à l'avant de la photo, suivi de Daniel Potter, lors d'une comparution à Halifax le 9 mars 2018. Photo : CBC/Robert Short

Les deux peines seront purgées simultanément, et non de façon consécutive, car les crimes sont étroitement interreliés, estime le magistrat.

Le juge n’a pas ordonné aux fraudeurs de payer un dédommagement.

Un procès très long et complexe

Le procès de Daniel Potter et de Blois Colpitts, l’un des plus longs dans les annales judiciaires de la Nouvelle-Écosse, a débuté en novembre 2015 et a duré 160 jours. La cour a entendu 75 témoins et examiné 184 éléments de preuve. Des milliers de pages de documents ont été déposés.

Le jugement de 207 pages explique comment le prix de l’action de Knowledge House a été maintenu artificiellement afin d’attirer de nouveaux investisseurs, qui se retrouvaient ainsi à prendre d’importantes décisions financières sur la base d’informations trompeuses. Le stratagème a duré 18 mois.

Aucun remords

Knowledge House, un des joyaux du secteur des technologies dans les Maritimes, a été fondée en 1984. Réinventée sous la direction de Daniel Potter à la fin des années 1990, elle ambitionnait de révolutionner le système éducatif postsecondaire par des programmes d’apprentissage collaboratifs.

Daniel Potter (à gauche), l'ancien chef de la direction de Knowledge House trouvé coupable de fraude en mars 2018. Photo : La Presse canadienne/Brett Bundale

L’effondrement de la compagnie à l’été 2001 a fait perdre des millions de dollars aux investisseurs. La Couronne estime la fraude à 86 millions.

Le juge Coady notait dans sa décision que Daniel Potter et Blois Colpitts avaient clamé leur innocence tout au long du procès, se considéraient comme des victimes, et avaient refusé d’exprimer des remords pour leurs actes.