Chacune des Premières Nations cries a préparé un exposé des faits, dont la radio CKBI de Prince Albert a obtenu copie. Dans ces documents, les Premières Nations allèguent que la compagnie Husky Energy a « omis ou refusé d’exécuter des mesures correctives d’assainissement pour atténuer, limiter ou éliminer l’impact négatif » du déversement.

Les Premières Nations déplorent aussi le fait que Husky Energy n’a pas partagé avec elles les mises à jour concernant le nettoyage, ni même les résultats des études ou des rapports rédigés à la suite du déversement.

La Première Nation crie James Smith, située à 60 km à l’est de Prince Albert, affirme que Husky Energy ne l’a jamais informée du moment auquel la compagnie se rendrait dans la réserve pour obtenir des échantillons en lien avec le déversement.

La Première Nation James Smith avait mené ses propres tests dans la rivière après le déversement de pétrole de Husky Energy survenu en juillet 2016. Photo : Radio-Canada/Anouk Lebel

Les Premières Nations demandent à Husky Energy de couvrir les coûts d’assainissement de l’eau, des berges et de la végétation endommagée. Elles souhaitent aussi être remboursées pour les frais de nettoyage, avec intérêts sur toute indemnisation.

En date d’octobre 2016, la Première Nation crie James Smith avait reçu 140 000 $ en remboursement pour ses dépenses de nettoyage. À l’époque, Husky Energy avait dépensé 90 millions de dollars pour remédier au déversement.

Les Cris de Cumberland House demandent que Husky Energy « retire immédiatement, et à leurs propres frais, toute trace de pétrole et autres carburants de l’eau, des sols, de la végétation qui se trouve sur la réserve ». La Première Nation crie de Cumberland House est située à 300 km à l’est de Prince Albert.

Plus de 90 % du pétrole en cause dans ce déversement a été récupéré, selon Husky Energy.

Les Premières Nations cries James Smith et Cumberland House affirment que le déversement de pétrole en juillet 2016 a causé du tort à leurs membres, notamment en les empêchant de chasser, de pêcher ou même simplement de profiter de la rivière.

Aucune des allégations formulées par l’une ou l’autre des Premières Nations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Rappel des faits

Le 21 juillet 2016, plus de 225 000 litres de pétrole et autres hydrocarbures se sont échappés d'un pipeline de la compagnie Husky Energy. Environ 40 % des carburants se sont déversés dans la rivière Saskatchewan Nord. L’incident s’est produit près de Maidstone, au nord-ouest de Saskatoon.

Les villes de North Battleford, Melfort et Prince Albert, ainsi que des milliers de familles autochtones ont été forcées de fermer leurs conduits d’eau potable pendant près de deux mois.

Le déversement a été causé par un déplacement du sol, selon les résultats de l’enquête menée par Husky Energy.

La compagnie fait déjà l’objet d’une poursuite judiciaire. Husky Energy fait face à 10 accusations, soit neuf en vertu de la Loi sur les pêches et la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et une autre en vertu de la Loi sur la protection et la gestion de l'environnement.

Les deux premières comparutions de Husky Energy à la Cour provinciale de Lloydminster ont été ajournées. La compagnie retournera devant les tribunaux le 13 septembre.