Elles ne prolifèrent pas pour le moment et l’eau demeure potable, précisent les autorités municipales.

Les gens peuvent toujours utiliser l’eau pour cuire leurs aliments, se laver et faire la lessive.

Des experts sont dépêchés à Moncton pour tenter de trouver une solution au problème le plus rapidement possible, souligne la Municipalité. Elle dit collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux, et les villes voisines.

Le réservoir de Turtle Creek est la principale source d'eau potable des résidents de Moncton, Dieppe et Riverview.

Les algues bleu-vert, aussi appelées algues bleues ou cyanobactéries, sont des micro-organismes naturellement présents dans l’eau douce et dans l’eau salée. Quand les conditions sont favorables, particulièrement en été et au début de l’automne, elles peuvent se multiplier rapidement, ce qui entraîne la prolifération de fleurs d’eau de cyanobactéries.