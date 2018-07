Un texte de Jean-Marc Belzile

Le conseil municipal a approuvé lundi soir la construction d'un garage automobile au coût de 4 millions de dollars.

Le CGER a aussi accepté de vendre à la Ville tous les véhicules qui sont actuellement en location.

Le montant de cette transaction n'est pas encore connu pour le moment.

Le transfert devrait être complété d'ici 12 à 18 mois selon la mairesse, Diane Dallaire. « Dans le fond, la décision vise à assumer l'entièreté des risques et une efficacité en rapprochant les services. On ne parle pas nécessairement d'économies d'argent, mais de gagner en efficacité et en gestion intégrée ».

Des bris d'équipements qui s'additionnent

Les bris d'équipements causent bien des maux de tête à la Ville de Rouyn-Noranda depuis quelques années.

À l'hiver 2017, les trottoirs de plusieurs rues n'ont pas été déblayés pendant quelques semaines.

Cet été, le sable a été retiré très tard dans les rues de la municipalité.

Selon le directeur des travaux publics et services techniques Réjean Lesage, cette décision pourrait permettre de diminuer ces délais. « Des équipements, ça brise, ils vont continuer de briser, ce qu'on vient modifier, c'est vraiment notre façon de le gérer, en faire notre gestion à nous. Ce sont des gens qui vont faire partie de l'équipe et c'est à ce niveau-là qu'on croit qu'il y aura vraiment un gain », explique-t-il.