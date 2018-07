Un texte de Catherine Poisson, d'après les informations d'Isabelle Damphousse

Le député libéral d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, se dit optimiste quant à l'atteinte d'une entente officielle très bientôt, mais souligne que des points restent à régler.

On s'entend sur des sommes pour effectuer le transfert des ports, c'est un élément important des négociations. Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Rémi Massé refuse de révéler les sommes qui ont été consenties, mais soutient qu'elles sont importantes.

Il affirme avoir rencontré son collègue Marc Garneau ainsi que les ministres provinciaux Jean D'Amour et André Fortin, à Ottawa, il y a quelques semaines.

À ce moment-là, il y avait une difficulté au niveau du montant sur lequel on devait s'entendre. Ce sont des montants très importants et l'état actuel des infrastructures, notamment à Matane, nécessite des sommes importantes, et pour nous, le port de Matane est la priorité précise-t-il.

Le député indique toutefois que des progrès significatifs ont été réalisés dans les derniers jours.

Québec s'était aussi montré intéressé à acquérir le port de Baie-Comeau, mais ce dernier pourrait faire l'objet d'une entente distincte.

