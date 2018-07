Un texte de Catherine Allard

Les esprits se sont échauffés lorsque des travailleurs saisonniers se sont adressés au député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, qui assistait à la manifestation.

Serge Cormier a été hué lorsqu'il s'est présenté devant les manifestants, en compagnie de trois députés provinciaux. D'ailleurs, il aura fallu attendre une trentaine de minutes avant que le député ne puisse prendre la parole.

Des travailleurs saisonniers et des résidents de la Péninsule acadienne se sont succédé devant lui pour partager leur façon de penser.

Ils lui ont reproché de ne pas tenir ses promesses et de ne pas les aider à obtenir leur prestation d'assurance-emploi. Certains manifestants l'ont traité de menteur et d'autres lui ont demandé de démissionner.

Tous les ans, il faut qu’on se batte pour notre chômage. Ce n’est plus acceptable. On est en 2018. On se bat pour ce qui nous appartient , dénonce une travailleuse d’usine, Ida Lanteigne.

Des centaines de personnes se sont déplacées devant le bureau du député Serge Cormier pour un deuxième jour de manifestation. Photo : Radio-Canada/Michele Brideau

Serge Cormier se défend

Serge Cormier a écouté patiemment les inquiétudes des manifestants. Il a tenu à rassurer les travailleurs et à souligner son travail et celui de son gouvernement dans ce dossier.

Le comité d’action demandait notamment une table de travail avec divers représentants fédéraux. Cette réunion aura lieu jeudi à Bathurst.

La table de concertation, que vous avez demandée, vous dites que je ne travaille pas pour vous autres, pensez-vous que cette table est arrivée par hasard? , a lancé Serge Cormier.

Des manifestants ont affirmé qu'ils avaient l'intention de rester sur place tant qu'ils n'auront pas obtenu de réponse à leurs questions. Certains d'entres eux sont sur place depuis mardi.

Le comité d’action dénonce le resserrement des critères d’admissibilité à l’assurance-emploi entraînée par la baisse du taux de chômage. Depuis le 8 juillet, les personnes exerçant des emplois saisonniers doivent travailler 525 heures pour toucher des prestations régulières pendant au moins 21 semaines, alors qu'il leur fallait auparavant 490 heures de travail pour au moins 23 semaines de prestations.

Avec des informations de François Vigneault et Michele Brideau