Un texte d’Alain Rochefort

Comment un concurrent doit-il se préparer à la venue du géant suédois dans le paysage de Québec le 22 août prochain? Il n’y a pas de recette miracle, autre que de laisser passer la « tempête », illustre M. Pons.

« Ça va sans doute réorganiser la structure du marché du meuble à Québec », prévoit d’entrée de jeu le spécialiste en marketing.

« Il y a toujours possibilité à des magasins qui ont développé une spécialité de garder un certain type de loyauté. Mais la croissance va être très difficile parce que IKEA a une image et une aura qui attire beaucoup de monde », ajoute-t-il.

Une vue intérieure du nouveau magasin IKEA de Québec. Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Une guerre de prix à l’avantage du géant

Se lancer dans une guerre de prix, par exemple, risque de tourner à l’avantage de Goliath, David n’ayant aucune chance, image le professeur titulaire.

« L’aspect le plus dangereux est de s’en aller vers la guerre de prix. Les batailles autour du prix sont mauvaises pour l’ensemble des joueurs. Quand on se lance dans une bataille des prix, ce sont souvent les plus gros [commerces] qui en sortent gagnants parce qu’ils ont les reins plus solides pour perdurer », explique M. Pons.

La manière classique est habituellement de faire des promotions ou autres, mais ce n’est malheureusement pas la solution dans ce cas-ci. Frank Pons, professeur titulaire au Département de marketing de l'Université Laval

Le nouveau magasin IKEA est adapté aux goûts des consommateurs québécois, selon Frank Pons. Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Expérience de magasinage unique

L’autre grande force du géant suédois est qu’il offre une expérience de magasinage unique aux consommateurs.

IKEA a aussi tendance à s’installer avec succès dans des secteurs commerciaux qui ont la cote.

« L’avantage de IKEA est [qu’il] s’installe dans zones commerciales qui se développent, donc ça permet aux consommateurs d’expérimenter d’autres types d’expériences dans des magasins qui s’installent autour. Et IKEA va en attirer beaucoup à Québec. Notamment Decathlon », ajoute M. Pons.

Le IKEA offre une « expérience de magasinage unique ». Photo : Radio-Canada/Camille Simard

Une clientèle de l’extérieur

L’arrivée d’un IKEA dans le secteur de Sainte-Foy constitue également une bonne nouvelle pour ses voisins, actuels ou futurs, parce qu’il attirera des consommateurs de l’extérieur de la région. Une toute nouvelle clientèle.

Certains magasins de meubles à Québec vont avoir du mal. Par contre, on peut aussi penser que le IKEA ne prendra pas toutes les parts de marché et va aller attirer des consommateurs de Trois-Rivières, notamment. Frank Pons, professeur titulaire au Département de marketing de l'Université Laval

Les commerçants qui souhaitent miser sur les goûts locaux des consommateurs risquent d’être déçus, selon M. Pons, soulignant que IKEA a visité une quarantaine de maisons d'ici pour bien se préparer à son introduction dans le marché de Québec.

« IKEA est très fort dans les études de marché, dans les études de préouverture. Le centre de distribution installé à Québec depuis 2015 est là pour tester le marché. IKEA n’ouvre pas un magasin par hasard », indique-t-il.

« La touche locale va sans doute plaire à certains consommateurs », conclut M. Pons.

D’après l’entrevue réalisée par Guillaume Dumas, de l’émission Première heure