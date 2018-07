Situé à 1,5 km de profondeur sous la calotte glaciaire du pôle Sud, le lac fait environ 20 km de large.

Cette découverte, réalisée grâce à l’instrument radar Marsis embarqué à bord de l'orbiteur européen Mars Express, laisse envisager la présence de plus d'eau, voire de vie, sur la planète voisine de la Terre.

Mais le présent lac est fort probablement glacial et très salé, un environnement improbable pour soutenir la vie.

Sa détection ne manquera toutefois pas d'intensifier la recherche d'autres couches d'eau sous la surface martienne qui, elles, pourraient être plus hospitalières.

Sa température est probablement en-dessous du point de congélation de l'eau pure, mais le lac reste à l'état liquide en raison de la présence de magnésium, de calcium et de sodium.

« Ce n'est probablement pas un très grand lac », affirme Roberto Orosei, de l’institut italien d’astrophysique, qui a coordonné l’étude.

Impression artistique de l'orbiteur Mars Express sondant la surface de la planète, et le résultat du travail du radar Marsis apparaît au-dessus. Photo : ESA/INAF

Marsis n'a pas été en mesure de déterminer la profondeur de la couche d'eau, mais le Pr Orosei et ses collègues estiment qu'elle est d'au moins un mètre.