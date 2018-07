Un texte de Piel Côté

Les arnaques sur le web sont monnaie courante. Dans ce cas-ci, la fraudeuse a tenté de convaincre Annie Boulanger de lui remettre 1000 $. Elle menaçait Mme Boulanger de publier une vidéo d'elle en train de visionner un film pornographique.

Cette vidéo n'existait pas et Mme Boulanger n'est pas tombée dans le panneau, mais elle croit que d'autres internautes pourraient mordre à l'hameçon.

« Elle commence en me disant qu'elle connaît un de mes mots de passe et elle me l'écrit dans le courriel et effectivement, c'est l'un de mes anciens mots de passe. Quelqu'un qui visiterait des sites pornographiques pourrait se dire « fudge, est-ce que c'est vrai ou pas ? », lance-t-elle.

Le Centre antifraude du Canada débordé

Annie Bolanger ne serait pas seule dans cette situation puisque le Centre antifraude du Canada est présentement débordé d'appels.

Ne tombez surtout pas dans le panneau. Annie Boulanger

Les personnes qui sont interpelées par les fraudeurs peuvent appeler au Centre antifraude du Canada. Mme Boulanger, de son côté, n'a pas réussi à leur parler en raison du nombre élevé d'appels. Les citoyens qui sont bel et bien victimes de fraudes doivent contacter la Sûreté du Québec, explique Hugues Beaulieu, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

« Parfois, avec nos experts, on est capable de retracer la provenance de la fraude », fait-il savoir.