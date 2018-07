Assis dans leur maison à Regina, Joey Tremblay et Cory Beaujot discutent par vidéoconférence avec la mère porteuse de leur enfant à naître, Christine English. La résidente de Winnipeg, qui entame son troisième trimestre, leur dit que la petite fille donne beaucoup de coups de pieds et qu'elle a des contractions de Braxton Hicks.

Pour les deux Réginois, c'est l'accomplissement d'un rêve, eux qui tentent d'avoir un enfant depuis 2015. Joey Tremblay dit qu'il avait considéré la possibilité d'être un parent dans sa vingtaine, mais qu'il avait abandonné le projet jusqu'à ce que son conjoint actuel ramène l'idée.

La famille est une grande partie de moi et de ce que je valorise. Contribuer à cette masse chaotique de personnes a toujours été une chose importante pour moi. Cory Beaujot

Un rêve qui n'est par contre pas donné. Le couple de Regina a initialement tenté de trouver une mère porteuse au Mexique il y a trois ans, avant que les règles dans ce pays ne soient modifiées. Ils se sont finalement tournés vers une agence qui leur a permis de trouver Christine English, une mère de deux enfants qui n'en voulait pas d'autres pour sa famille, mais qui voulait venir en aide aux autres.

Christine English voulait être mère porteuse et a immédiatement choisi le couple de Régina lorsqu'elle a vu leur profil. Photo : Radio-Canada/Lyza Sale

La Winnipégoise s'est donc engagée dans ce long et difficile processus qui a nécessité quatre FIV et entraîné deux grossesses chimiques et une fausse couche. À date, ce processus a coûté 200 000 $ aux deux futurs parents.

Ils voulaient tellement ce bébé et c'est pourquoi je me suis dit que je devais avoir l'enfant et aller jusqu'au bout. Christine English, mère porteuse

Des règles remises en question

Au Canada, la réglementation sur les FIV adoptée en 2004 ne permet pas de payer une mère porteuse pour ses services. Elle autorise par contre le remboursement de certaines dépenses médicales et liées à la maternité lorsque la mère porteuse le fait par altruisme et non comme une source de revenus.

L'avocate spécialisé en procréation, Robynne Kazina, croit qu'il est important que les règles soient modifiées en raison de changements dans la société. Photo : Radio-Canada/Justin Fraser

Des voix s'élèvent contre ces règles et affirment qu'elles poussent certaines personnes qui veulent avoir recours à la FIV ou à une mère porteuse à trouver une solution en dehors du pays. C'est le cas du député fédéral Anthony Housefather qui travaille avec des médecins, des avocats et des mères porteuses pour présenter un projet de loi clarifiant et décriminalisant la rémunération d'une mère porteuse.

Nous importons 97 % du sperme des États-Unis. La majorité des ovules viennent des États-Unis. Les parents qui en ont les moyens vont aux É.-U. pour rencontrer et engager des mères porteuses parce qu'ils ont peur du droit criminel canadien. Anthony Housefather, député fédéral de Mont-Royal

Le projet de loi du député a peu de chance d'être adopté avant les prochaines élections, mais il n'est pas le seul à affirmer que la réglementation doit être modifiée. L'avocate spécialisée en procréation Robynne Kazina souligne que l'augmentation de l'infertilité et des couples de même sexe force la mise à jour des règles.