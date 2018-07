Selon une enquête de Service Canada, Kameron Coal a offert à des employés américains de meilleures conditions salariales qu’à ses employés canadiens.

En 2016, le fédéral a imposé une amende de 230 000 $ à l’entreprise et l’a bannie du programme de travailleurs étrangers temporaires pour une période de dix ans. L’année suivante, les sanctions ont été réduites à une amende de 54 000 $ et à une interdiction de participer à ce programme pour une année. De plus, le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a inscrit Kameron Coal à sa liste de contrevenants, publiée sur son site web.

L’entreprise a interjeté appel des sanctions en Cour fédérale. La vice-présidente de la mine Donkin, Shannon Campbell, indique que Kameron Coal ne peut pas commenter le dossier à cause de l’appel.

Participation au programme

La compagnie avait obtenu l’autorisation de participer au programme de travailleurs étrangers temporaires parce qu’elle ne trouvait pas assez de Canadiens pour pourvoir tous les postes à la mine Donkin.

D’après les documents déposés en cour, Kameron Coal a ensuite offert à des employés américains des salaires de 60 à 120 % supérieurs à ceux offerts aux Canadiens, 60 % plus d’heures supplémentaires et des primes et des avantages sociaux jamais offerts au personnel canadien.

Dans au moins deux cas, des Américains ont été payés à 77 $ l’heure pour un travail qui devait être rémunéré de 32 à 35 $ l’heure. Dans un autre cas, un employé a reçu 192 000 $ pour un emploi dont la rémunération annuelle devait être de 88 000 $. De nombreux travailleurs américains ont aussi reçu des primes de toutes sortes, allant jusqu’à 20 000 $ par année, en plus d’avoir accès à un régime de pension et à des indemnités de maladie.

L’an dernier, Kameron Coal a congédié plus du tiers de ses employés, invoquant des problèmes de productivité et d’équipement.

Pas une surprise

Le syndicat United Mine Workers of America a entrepris des démarches pour représenter les employés de la mine Donkin. Son représentant au Canada, Gary Taje, dit que le syndicat s’est toujours opposé au recours aux travailleurs étrangers à la mine. Il n’est pas surpris que Kameron Coal ait été punie.

L'entrée de la mine de charbon Donkin, au Cap-Breton. Photo : CBC

« Nous savions qu’il y avait une enquête au sujet des travailleurs étrangers temporaires, mais nous ne savions pas pourquoi », dit Gary Taje. « En novembre, Kameron Coal a congédié un bon nombre de Canadiens et a gardé ses travailleurs étrangers. Juste ça, ça contrevient aux règles du programme. »

Kameron Coal a intenté récemment une action en justice pour que son nom soit retiré de la liste des entreprises contrevenantes, en attendant une décision en appel. Un juge a débouté l’entreprise.