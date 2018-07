La CESP a refusé vendredi la demande d'Énergie NB d’installer des compteurs intelligents dans la province. La commission a jugé que l’agence gouvernementale n’était pas arrivée à justifier son projet, évalué à 100 millions de dollars.

C’est sur qu’après tant d’effort on était un peu désappointé , lance d’entrée de jeu le PDG d’Énergie NB, Gaétan Thomas, en entrevue à l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick.

On a présenté le projet de façon très conservatrice, c’est-à-dire qu’on a pas indiqué les bénéfices qui étaient difficiles à quantifier , se défend Gaétan Thomas.

Il cite par exemple les efforts de rétablissement du courant lors de fortes tempêtes. « On parle d’un à deux millions [de dollars] par tempête que ça pourrait signifier en économie pour nos clients à long terme », précise-t-il.

Le Nouveau-Brunswick n'aura pas de compteurs intelligents. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

« Nous sommes déçus » dit le ministre

Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Rick Doucet, a réagi mardi à la décision rendue par la commission.

Il souligne qu’Énergie NB doit fonctionner de façon efficace et s’assurer que les tarifs d’électricité restent bas. Avant de procéder à des investissements, Énergie NB doit également démontrer que ces dépenses profiteront éventuellement aux abonnés, précise Rick Doucet.

Nous sommes évidemment déçus qu’Énergie NB ait présenté un plan de mise en œuvre pour les compteurs intelligents que la Commission de l’énergie et des services publics a jugé ne pas être dans le meilleur intérêt des abonnés , a déclaré le ministre.

Énergie NB n’a pas l’intention d'abandonner le projet.

Gaétan Thomas affirme que son équipe pourra présenter le projet à nouveau une fois que les mesures manquantes auront été quantifiées.

Ce n’est pas nécessaire [d’implanter les compteurs] aujourd’hui. On pensait que par les petits était la meilleure approche. On sait qu’il y a des bénéfices pour nos clients et pour la compagnie à long terme , croit Gaétan Thomas.