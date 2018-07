Un reportage de Marilyn Marceau et de Josée Ducharme

Son métier l'amène à faire des déploiements en mer. Les plus longs ont duré six mois.

J’étais sur les ponts supérieurs quand on est partis et je ne sais pas si je pourrais le faire encore, d’être en haut pour voir mon fils s’éloigner raconte-elle. Son fils William est habitué à la vie de militaire. Son père est aussi dans l'armée canadienne.

Véronique Leclerc, lors de l'un de ses déploiements en mer Photo : courtoisie de Véronique Leclerc

William fréquente une école primaire francophone à Halifax. On a un petit garçon qui grandit bilingue. Il a déjà beaucoup pour lui que nous on n’avait pas grandissant.

Le fils de Véronique Leclerc fréquente une école primaire francophone d'Halifax. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Véronique Leclerc est encore très attachée à sa région natale. Elle reste en contact avec les cadets de Drummondville et l’organisme l’Étincelle, notamment.

Elle fait souvent la route jusqu'au Centre-du-Québec et impossible pour elle d'en revenir les mains vides. Souvent, on reçoit des commandes : "peux-tu me ramener du fromage en grains?" , explique-t-elle en riant.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Native de Drummondville, elle jette l’ancre à Halifax, par devoir

La série Vivre ailleurs Que ce soit par devoir, pour le travail ou dans l'espoir d'avoir une vie meilleure, ils ont quitté la Mauricie et le Centre-du-Québec pour aller habiter dans une autre province canadienne. Nous sommes allés à leur rencontre.