La femme handicapée s'est fait voler le sien il y a deux semaines dans le secteur Kénogami dans l’arrondissement de Jonquière.

La monture jaune à trois roues de marque Invacare n'a toujours pas été retrouvée.

Ce vélo est nécessaire aux déplacements de la jeune femme et lui permet de garder la forme malgré sa condition.

Le conseiller municipal Marc Pettersen a été touché par son histoire. Avec Mario Gagnon de la Caserne de jouets de Chicoutimi-Nord, ils ont décidé de se mobiliser pour procurer un nouveau vélo à la dame à faible revenu. Ils espèrent amasser les 4000 dollars nécessaires.