Robert Cousins, président de la compagnie de transport C&C Transportation, est à l’origine de cette initiative visant à apporter son soutien aux producteurs de lait canadiens régulièrement montrés du doigt par l’administration Trump. Sur la remorque, on peut lire le message : « Les États-Unis doivent arrêter d’intimider le Canada pour l’argent du lait ».

On a décidé d’envoyer un petit message. Robert Cousins

Selon M. Cousins, les États-Unis souhaitent faire appliquer leur système de production de lait au Canada et accaparer une partie du marché. Il ajoute qu’au fil des années, il a constaté que le manque de contrôle dans l’industrie laitière aux États-Unis a entraîné la disparition de nombreux fermiers américains, au rythme d’une exploitation par semaine.

« Notre système au Canada fonctionne, nos fermiers ont une vie convenable ici. Nous ne voulons pas d’un modèle où il n’existe que des mégafermes de 10 000 ou 20 000 vaches », affirme-t-il.

Il admet que les États-Unis sont un gros joueur de l’industrie laitière et qu’il faut garder de bonnes relations avec eux, mais à travers son message, il revendique le droit de ne pas se laisser écraser pour satisfaire ses voisins, aussi importants soient-ils.

« Nous voulons défendre notre système canadien, ce n’est peut-être pas le meilleur, mais il fonctionne. Cela me rend triste de voir des dizaines de fermes abandonnées lorsque je traverse l’État de New York et celui du Maine », explique-t-il.

Le message affiché en grand sur sa remorque a reçu un accueil positif de la part des fermiers locaux. M. Cousins explique qu’au début il a douté de l’utilité de son geste, mais il a vite été conforté dans son initiative par des dizaines de messages d’encouragements reçus de la part des producteurs laitiers de l’Ontario et du Québec.

« Le message est bon, on peut le trouver un peu raide, mais on prouve un petit point. On veut conserver ce qu’on a, du lait canadien de qualité, sans antibiotiques et sans vaches engraissées aux hormones comme aux États-Unis », précise-t-il.

Avec les informations de Laurie Trudel