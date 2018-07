Le Regroupement des microbrasseries de la région a reçu 80000$ pour mettre sur pied la Route des brasseurs de la Mauricie.

L'annonce a été faite mardi dans les locaux du Gambrinus à Trois-Rivières, la première brasserie artisanale à s'être implantée en Mauricie en 1996.

L'objectif est notamment de garder les touristes en Mauricie le plus longtemps possible, en complémentarité avec les autres entreprises agrotouristiques de la région.

On propose des circuits aux visiteurs et aux locaux de la Mauricie. On propose aussi une image de marque qui identifie les brasseurs de chez nous pour savoir lesquels travaillent le produit d'ici, lesquels mettent de l'avant le terroir , explique le président du Regroupement des microbrasseries de la Mauricie, Alex Dorval.

Le président du Regroupement des microbrasseries de la Mauricie, Alex Dorval, lors de l'annonce mardi, au Gambrinus à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

La Route des brasseurs de la Mauricie vise aussi à séduire les gens de la région.

Un passeport imprimé, disponible sous peu dans chacune des microbrasseries membres, permettra d'amasser des points à chaque visite pour mériter des cadeaux, comme des verres ou des t-shirts. Des rabais en microbrasseries sont aussi prévus pour les touristes de la Route des brasseurs.

Liste des microbrasseries participantes :

Microbrasserie La Pécheresse, La Tuque

Microbrasserie Le mouton noir, La Tuque

Microbrasserie À la Fût, Saint-Tite

Microbrasserie Les grands bois, St-Casimir

Le Presbytère, Saint-Stanislas

L’Arsenal, Charette

Brasserie de la Nouvelle France, Saint-Alexis-des-Monts

Le temps d'une pinte, Microbrasserie des trois rivières

Gambrinus, Trois-Rivières

Microbrasserie La forge du malt, Trois-Rivières

Brasserie Dépareillée, Yamachiche

Ô Quai des Brasseurs, Bécancour

Le Trou du diable ne fait pas partie du lot. L'entreprise de Shawinigan a été vendue à Molson Coors en novembre 2017.

Ça ne me fait pas grand chose, parce que c'est La Route des bières, c'est quelque chose avec lequel on va être appelé à collaborer , a déclaré le directeur des opérations du Trou du diable, Isaac Tremblay, qui était présent à l’annonce au Gambrinus.

Logo de la future Route des brasseurs de la Mauricie Photo : Radio-Canada

Le regroupement travaille présentement sur le site web et sur une programmation d'activités pour l'automne et l'hiver. Il y a dans les plans de concocter une bière collaborative avec les microbrasseries de la Route des brasseurs.