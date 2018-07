Un des attentats-suicides, qui s’est produit tout près d’un bureau de scrutin où des dizaines de personnes attendaient pour voter, a été revendiqué par le groupe armé État islamique (EI).

Un bilan provisoire publié par l'hôpital provincial Sandeman de Quetta fait état de 32 morts, dont 3 policiers et 4 enfants, et d’au moins 70 blessés.

Un homme blessé par l'explosion est évacué par des secouristes. Photo : AFP/Getty Images/BANARAS KHAN

Selon un haut responsable de l’administration locale cité par l’Agence France-Presse, un homme bardé d’explosifs a tenté d’entrer dans le bureau de scrutin lorsque des policiers ont tenté de l’arrêter.

C’est à ce moment qu’il a actionné sa ceinture d’explosifs et tué et blessé des dizaines de personnes.

Plus tôt dans la journée, un policier a été tué et trois autres ont été blessés lorsqu’un individu a lancé une grenade dans un bureau de vote du district de Khuzdar, au Baloutchistan, où se trouve également la ville de Quetta.

Une province instable

Le Baloutchistan a été le théâtre de plusieurs attentats sanglants ces dernières semaines dans le cadre de la campagne électorale tendue qui s’est déroulée dans le pays en prévision du vote de mercredi.

Le 13 juillet dernier, au moins 153 personnes ont été tuées dans un attentat-suicide lors d’un rassemblement politique dans la ville de Mastung, à une quarantaine de kilomètres de Quetta.

L'EI avait aussi revendiqué l'attentat. Le même jour, l’explosion d’une moto piégée avait fait 5 morts et 39 blessés près de la ville de Bannu, dans la même région.

Le Baloutchistan, considéré comme la région la plus pauvre du Pakistan en dépit de ses gisements pétroliers et miniers, partage des frontières avec l'Iran et l'Afghanistan.

Cette province, qui abrite des mouvements armés séparatistes baloutches, est également infiltrée par des organisations terroristes comme Al-Qaïda et depuis quelques années, par des éléments de l'EI.

Élections sous haute tension

Des officiels dépouillent les votes sous la surveillance d'un garde armé à Karachi. Photo : Reuters/Akhtar Soomro

Outre les attentats meurtriers et les assassinats de candidats qui ont assombri le processus électoral ces dernières semaines, des accusations d'interférence de l'armée au cours de la campagne ainsi qu'une visibilité accrue des partis religieux extrémistes ont ponctué l'exercice électoral auquel 106 millions d'électeurs étaient conviés.

Avant ces nouvelles attaques de mercredi, au moins 180 personnes ont trouvé la mort dans le pays, dont trois candidats, lors d'attentats contre des rassemblements et des bureaux électoraux.

Plus de 800 000 militaires et policiers avaient été déployés pour assurer la sécurité dans les 85 000 bureaux de vote du pays.

Selon Bilal Gilani, directeur du centre de sondages Gallup au Pakistan, la participation au scrutin est estimée « entre 50 % et 55 % », soit proche de celle des élections précédentes de 2013.

Les résultats s’annoncent par ailleurs très serrés entre le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dirigé par l'ancien champion de cricket Imran Khan et la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif.