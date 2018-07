L’attentat-suicide, qui a été revendiqué par le groupe armé État islamique, s’est déroulé tout près d’un bureau de scrutin où des dizaines de personnes attendaient pour exercer leur droit de vote.

Un bilan provisoire publié par l'hôpital provincial Sandeman de Quetta fait état de 30 morts, dont 3 policiers et 4 enfants, et d’au moins 35 blessés.

Les nombreux véhicules endommagés montrent la force de l'explosion. Photo : AFP/Getty Images/BANARAS KHAN

Selon un haut responsable de l’administration locale cité par l’Agence France-Presse, un homme bardé d’explosifs a tenté d’entrer dans le bureau de scrutin lorsque des policiers ont tenté de l’arrêter.

C’est à ce moment qu’il a actionné sa ceinture d’explosifs et tué et blessé des dizaines de personnes.

Plus tôt dans la journée, un policier a été tué et trois autres ont été blessés lorsqu’un individu a lancé une grenade dans un bureau de vote du district de Khuzdar, au Baloutchistan, où se trouve également la ville de Quetta.

Une province instable

Le Baloutchistan a été le théâtre de plusieurs attentats sanglants ces dernières semaines dans le cadre de la campagne électorale tendue qui s’est déroulée dans le pays en prévision du vote de mercredi.

Le 13 juillet dernier, au moins 153 personnes ont été tuées dans un attentat-suicide lors d’un rassemblement politique dans la ville de Mastung, à une quarantaine de kilomètres de Quetta.

Le groupe État islamique avait aussi revendiqué l'attentat. Le même jour, l’explosion d’une moto piégée avait fait 5 morts et 39 blessés près de la ville de Bannu, dans la même région.

Considéré comme la région la plus pauvre du Pakistan en dépit de ses gisements pétroliers et miniers, le Baloutchistan partage une frontière avec l'Iran et l'Afghanistan.

Cette province qui abrite des mouvements armés séparatistes baloutches est également infiltrée par des organisations terroristes telles Al-Qaïda et depuis quelques années par des éléments de l’État islamique.

Élections houleuses

Ces élections législatives s’annoncent très serrées entre le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dirigé par l'ancien champion de cricket Imran Khan et la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif.