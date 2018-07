« C'est avec la plus grande tristesse qu'Exor a appris le décès de Sergio Marchionne », a déclaré le groupe appartenant à la famille Agnelli, fondatrice de la marque Fiat. Le patron d'Exor, John Elkann, a salué « ses valeurs d'humanité, de responsabilité et d'ouverture morale dont il a toujours été le promoteur le plus convaincu ».

M. Marchionne, âgé de 66 ans, avait été remplacé à la fin de la semaine dernière par Mike Manley, anciennement patron de Jeep, en raison d'une détérioration soudaine de son état de santé à la suite d'une chirurgie. Il devait rester aux commandes de l'entreprise jusqu'en 2019.

L'ex-pdg tenait les rênes de Fiat depuis 14 ans. Il est entré au conseil d'administration du groupe Fiat en mai 2003, puis a été nommé le 1er juin 2004 directeur général de l'entreprise.

Sous sa direction, la compagnie Fiat a été profondément remodelée. L'entreprise a d’abord regagné du gallon, puis a fusionné avec le constructeur américain Chrysler, qui était alors en faillite. La fusion a fait de Fiat Chrysler le septième constructeur automobile au monde.

M. Marchionne a également détaché les activités liées aux gros véhicules et aux camions du groupe pour créer CNH Industrial en 2011 et Ferrari en janvier 2016.

Ses débuts au Canada

Sergio Marchionne est né en 1952 en Italie. Il a immigré au Canada quelques années plus tard avec ses parents et a entrepris ses études en Ontario. Il a reçu un diplôme en philosophie et en droit de l'Osgoode Hall Law School de Toronto ainsi qu'en économie et commerce de l'Université de Windsor, puis a obtenu un MBA au Canada.

La carrière de ce docteur en droit du commerce a commencé en 1987 comme procureur légal et avocat en Ontario. La première partie de sa carrière s'est d'ailleurs déroulée en Amérique du Nord à des postes de direction.

Hommage en Italie

À l'annonce du décès de Sergio Marchionne, bien connu pour porter un chandail ou un polo noir, les députés italiens ont observé une minute de silence, qui s'est terminée par des applaudissements.

Plusieurs personnalités publiques ont également pris la parole pour saluer son travail. « Merci pour le travail, la fatigue, les résultats. C'est l'orgueil italien porté dans le monde », a tweeté l'ancien président du conseil italien, Paolo Gentiloni.

« Honneur à un homme qui a fait tellement et aurait encore pu faire énormément », a déclaré pour sa part le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.