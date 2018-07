Un texte de Katherine Brulotte

Les armes restreintes ou prohibées, dont font partie les armes de poing, doivent obligatoirement être enregistrées auprès de la GRC et nécessitent, pour leur achat et leur transport, l’obtention de permis et de certificats.

Les armes prohibées ne peuvent être acquises que selon certains critères, par exemple, la constitution d'une collection historique.

Armes restreintes ou prohibées enregistrées en Ontario Fusil mixte : 1

Armes commerciales : 987

Lance grenade : 1

Armes de poing : 282 110

Pistolets mitrailleurs : 456

Autres : 16

Carabines : 26 251

Fusils de chasse : 109

Mitraillettes : 1032

Total : 310 963

Ce nombre est impressionnant, selon le fondateur de l’organisme de sensibilisation Silence the Violence, Shun the Guns, Robert, qui préfère taire son nom de famille pour des raisons de sécurité.

Il s’inquiète du nombre d’armes qui se retrouvent entre les mains de criminels ou de personnes en détresse.

Nous ne savons même pas combien sont sur le marché noir, c’est très préoccupant. Robert, Silence the Violence, Shun the Guns

Selon les données de la police de Toronto, environ la moitié des armes utilisées pour commettre des crimes dans la métropole ont été achetées légalement au Canada.

Certaines peuvent toutefois avoir changé de mains, par exemple en raison d’un vol.

D’autres peuvent avoir été revendues illégalement par des procédés d’achat fictif au cours desquels des personnes au dossier criminel vierge obtiennent des permis pour acheter des armes, dans le but de les revendre à des groupes criminalisés.

Le vice-président de l’Association canadienne pour les armes à feu du Canada, Blair Hagen, croit pourtant que les autorités ont tous les outils pour arrêter ces transactions illicites.

Ils ont tous les outils à leur disposition. Si un individu effectue de multiples transferts, des voyants rouges devraient s’allumer dans le système. Blair Hagen, vice-président, l’Association canadienne pour les armes à feu du Canada

Il croit que la mise en place de mesures supplémentaires nuirait aux utilisateurs légitimes d’armes à feu sans permettre d’éliminer les activités criminelles.